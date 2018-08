Convocan a una juntada motoquera en contra de la iniciativa legislativa

Luego del pase a comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Concejo Deliberante del proyecto legislativo que propone que los motociclistas deben tener impresos en los cascos el número de patentes y usar chaleco refractarios, desde la comunidad motoquera convocan a una juntada, mañana a las 16, en la rotonda de costanera Sur para juntar firmas en contra de la iniciativa.

Mediante las redes sociales se impulsó la juntada motoquera a fin de recolectar firmas para presentar un petitorio en el Concejo Deliberante, en contra del proyecto legislativo que propone que en los cascos de los motociclistas se imprima el número de patente, como también la utilización de chalecos refractarios.

Además, bajo el lema “Somos motociclistas y no delincuentes”, solicitan a todos los conductores que se acerquen a la rotonda ubicada al final de costanera Sur a fin de rubricar el petitorio en rechazo al proyecto.

El autor de la propuesta, el concejal Juan Enrique Braillard Poccard, recibió un petitorio contra el “patentamiento de personas” que declaraba al proyecto como inconstitucional, discriminatorio, estigmatizante, antojadizo, irreflexivo y absurdo.

No obstante, el edil comunal, tras la presencia de motociclistas que se congregaron en el lugar, dialogó con ellos y aseguró un trabajo en conjunto que no perjudique a los diferentes actores sociales, pero siempre respetando el espíritu del proyecto tendiente no sólo a contribuir con la seguridad por el flagelo de los “motochorros”, sino también en materia de seguridad vial, dado que muchos conductores no utilizan casco al manejar los rodados.