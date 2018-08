El Concejo declaró en falta al Intendente y la vice objetó el “momento” en que fue aprobado

En la antesala de la Fiesta Nacional del Dorado, el evento más importante en el calendario turístico de Paso de la Patria, el Concejo Deliberante resolvió declarar que el intendente Guillermo Osnaghi cometió una falta grave e incumplió sus funciones al no enviar por escrito una serie de informes referidos a la organización de dicho espectáculo. En tanto, la vice y presidenta nata del recinto local, Alba Vasque, manifestó que si bien el Ejecutivo municipal pudo haber cometido errores, consideró que estos se podían subsanar y objetó que este conflicto surgió justo cuando en la localidad están tratando de fortalecer la actividad de la industria sin chimeneas.

En la sesión del pasado miércoles 8, el Jefe comunal concurrió al recinto para informar a los concejales sobre la organización de la fiesta. En esa oportunidad, de acuerdo a lo expresado por el concejal Jorge Sicardi a este diario, “leyó la grilla de artistas y actividades que estaban previstas para cada jornada. Eso ya lo sabíamos. Lo que queríamos saber era quién determinó los valores que se le cobraría a los que instalaron locales en la expo, el contenido del reglamento de la pesca, quién hará la fiscalización, si existe un convenio para el uso del polideportivo para un boliche, entre otras cuestiones”.

En este contexto, agregó que “esos datos tendrían que haber sido enviados al Concejo por escrito. Según establece la Carta Orgánica, las medidas que se adopten deben tener el aval del cuerpo deliberativo”.

Para cumplimentar ese requisito, los ediles resolvieron en aquella jornada pasar a un cuarto intermedio y acordaron retomar la sesión a partir del último lunes.

Pero “como todas las veces el Jefe comunal pretendió dar sólo informes verbales, no se pudo avanzar”, dijo Sicardi.

Sin quórum

Sin embargo, la viceintendenta y presidenta del Legislativo local, expresó a El Litoral que “el miércoles a las 19 concurrimos a la sesión y sólo asistió un concejal. Recién a las 19.50 otro me dijo que no podía asistir. Pero lo peor es que al día siguiente cambió la versión”. “Y el viernes a la mañana -continuó- se autoconvocaron cuatro concejales y pidieron que la sesión que había quedado inconclusa se realizara esa tarde, a las 19”.

El cónclave se concretó a la hora fijada y tanto Sicardi como Vasque coincidieron en que Osnaghi concurrió al recinto local.

Aunque son disímiles sus dichos sobre lo sucedido durante la sesión.

Sicardi indicó que como el Jefe comunal acudió sin presentar los pedidos de informes por escrito, resolvieron continuar con el tratamiento del orden del día.

En tanto,Vasque aseveró que los ediles no le dieron la oportunidad a Osnaghi de que les diera detalles de las medidas sobre las cuáles ellos solicitaron datos.

“Pese a que estaba allí, no le dieron la posibilidad de exponer y, por el contrario, el concejal Sicardi propuso tratar sobre tablas un proyecto de resolución contra el Intendente e inclusive -a diferencia de otras veces- pidió votar en bloque, no en forma nominal. Así que por unanimidad quedó aprobado, aunque nadie justificó por qué votó de esa forma”, comentó Vasque a El Litoral.

Haciendo referencia a la Resolución Nº 55/18 que en su artículo primero determina “declarar la actitud del intendente como falta grave y mal desempeño de sus funciones”.

Mientras que en el segundo fija para “el miércoles 22 la próxima sesión, a fin de tratar las irregularidades y faltas cometidas por el Ejecutivo con motivo de la organización de la Fiesta Nacional del Dorado de 2018”.

Inoportuno

“Entendemos que es el rol de ellos. Nadie quiere impedir eso porque además podemos haber cometido algún error porque es la primera vez que organizamos la fiesta y estábamos muy ocupados tratando de que salga de la mejor manera posible. Por eso lamentamos que justo horas antes del inicio de la fiesta y pese a la predisposición del Intendente de ir al recinto, decidan no escucharlo y aprobar un proyecto declarando que supuestamente está en falta”, aseveró la viceintendenta, quien acotó que “como hace muchos años no pasaba, Paso de la Patria está lleno de personas que vinieron a disfrutar de la fiesta”.

En este punto remarcó que “no van a opacar este acontecimiento que tanto se esperaba en la localidad, porque genera trabajo para muchos pobladores”.

No obstante, indicó que “mientras las distintas áreas de la Comuna siguen trabajando para que el Paso vuelva a brillar, los abogados ya se están ocupando de analizar la situación y en base a ello definiremos los pasos a seguir”.