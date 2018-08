El Gobierno convoca a los intendentes y alista alternativas para financiar obras

El Gobierno provincial convocará a los intendentes a una reunión el próximo martes para analizar alternativas a la eliminación del Fondo Sojero. Aseguran que el gobernador Gustavo Valdés ya había anticipado esta situación.

El intendente de Capital, Eduardo Tassano, confirmó ayer el adelanto que el diario El Litoral realizó en su edición del jueves. El Gobierno analiza varias alternativas anta la eliminación del Fondo Sojero, con herramientas económicas propias.

“La situación ya fue anticipada por el gobernador Valdés hace un tiempo y nos garantizó un pleno acompañamiento. Se evalúan alternativas”, expresó Tassano ante Radio Dos.

El Jefe comunal capitalino también adelantó que el martes 21 el Gobernador convocará a un encuentro con los intendentes con ese tema como eje de agenda.

“El gobernador Valdés nos anticipó la eliminación del Fondo Sojero hace un tiempo. Me dijo que debíamos prepararnos. Para nosotros son entre 8 y 10 millones de pesos por mes, que por supuesto impactan”, dijo.

No obstante, el Jefe comunal resaltó: “La Provincia viene de una gestión muy eficiente y podría trabajar con nosotros y solucionar ese tema. Veremos la estrategia”.

“Ese fondo estaba destinado a mantenimiento de calles y luminarias, por eso rápidamente debemos resolver esto con una estrategia con la Provincia”, planteó.

El Intendente capitalino descartó una salida jurídica: “No creo que sea conveniente. Esto es parte del sinceramiento necesario”.

Peronistas a la Justicia

Los intendentes peronistas afinan su estrategia judicial para embestir contra la decisión nacional de eliminar el Fondo Sojero.

Al respecto, varios concejos deliberantes ya aprobaron resoluciones en las que instan a los Ejecutivos municipales a rechazar el accionar del Gobierno nacional.

En Mercedes, en tanto, se anunció que avanzarán en una acción conjunta con la Federación Argentina de Municipios.

En ese sentido, gobernadores del PJ acordaron avanzar en una estrategia conjunta con los bloques legislativos del Congreso para dejar sin efecto el decreto que eliminó el Fondo Federal Solidario, conocido como Fondo Sojero.

Así se acordó durante la reunión que llevaron a cabo en el Centro Federal de Inversiones (CFI) y que tuvo dos etapas: la primera, con representantes de la CGT, y la segunda con el jefe del Bloque Justicialista del Senado, Miguel Pichetto.

Del encuentro participaron los gobernadores de Tucumán, Juan Manzur; de La Pampa, Carlos Verna; de Tierra del Fuego, Rosana Bertone y de Formosa, Gildo Insfrán. También asistió el vicegobernador de Chaco, Daniel Capitanich.

Molestos por la decisión del Gobierno de eliminar por decreto el Fondo Sojero, que implica la pérdida de unos 7.800 millones de pesos para los municipios de sus respectivos distritos, los mandatarios decidieron comenzar a diagramar una ofensiva coordinada desde el Congreso.

Así lo confirmaron a NA fuentes del peronismo con acceso a la reunión que los mandatarios mantuvieron con Pichetto, en la que se habló de introducir la discusión por ese Fondo en el debate por el Presupuesto 2019 que comenzará a mediados de septiembre.

Los gobernadores no dejaron trascender cuál será la herramienta concreta para dar de baja ese decreto, pero dieron un primer paso al llegar a este acuerdo tanto con la CGT como con los referentes legislativos del PJ.