En un gran encuentro, Newell’s y el Rojo igualaron en Rosario

En su primera presentación en la Superliga Argentina 2018, Independiente igualó anoche con Newell’s, 2 a 2. El equipo de Ariel Holan se había puesto en ventaja en dos ocasiones gracias a las anotaciones de Emanuel Gigliotti. Para el equipo rosarino anotaron Héctor Fértoli y Fabricio Fontanini.

Joel Amoroso, en la Lepra, fue expulsado a los 22 minutos del complemento.

Vale destacar que el encuentro disputado en el Parque de la Independencia contó con público visitante.

Gran victoria Canalla

En un encuentro sin muchas emociones, Rosario Central se llevó el triunfo ante Talleres por 1-0 gracias a un tanto del delantero Fernando Zampedri.

Un disparo desde lejos del mediocampista de Talleres Andrés Cubas que logró contener el arquero Jeremías Ledesma fue la única clara para los cordobeses en el primer tiempo. Por el lado del Canalla, un cabezazo del mencionado Zampedri que el arquero Guido Herrera logró descolgar, supuso la única situación de riesgo para los rosarinos.

Zampedri necesitó 16 minutos del segundo tiempo para romper la igualdad de cabeza y así adelantar al equipo de Edgardo Bauza en el marcador.

Talleres intentó encontrar el empate y tuvo algunas ocasiones en los pies del ex Boca Tomás Pochettino que no encontraron el fondo de la red. El entrenador del club cordobés, Juan Pablo Vojvoda, movió el banco e hizo debutar oficialmente a Gonzalo Maroni, otro ex Boca, pero este no tuvo la claridad suficiente para armar juego y encontrar el empate.

Así, el partido se fue diluyendo hacia la segunda victoria de Rosario Central, nuevamente por 1-0, en esta Superliga.

Para Talleres, sin embargo, el resultado supuso la segunda derrota al hilo, sin poder todavía levantar cabeza en este torneo.