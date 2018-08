José López declaró como arrepentido en la causa de los cuadernos

José López, el ex secretario de Obras Públicas del Ministerio de Planificación durante la presidencia de Cristina Kirchner, acordó con el fiscal Carlos Stornelli convertirse en “imputado arrepentido” en el marco de la investigación por los cuadernos que revelaron un entramado de corrupción durante el kirchnerismo.

Tras su declaración, López, además, solicitó ser incorporado al Programa de Testigos e Imputados Protegidos pero no pidió ser excarcelado (al igual que Oscar Centeno), aunque sí demandó no volver al penal de Ezeiza.

En ese sentido, fuentes judiciales aseguraron a Infobae que López hizo aportes “muy importantes” y aportó “datos nuevos” a la investigación en torno al entramado de corrupción en la obra pública.

Ahora, resta que el juez Claudio Bonadio homologue el acuerdo que alcanzó el ex funcionario con el fiscal.

El martes, López se había negado a declarar en el marco de la causa por los cuadernos, aunque hoy pidió declarar ante Stornelli, y ahora resta que el juez Bonadio decida si acepta sumar a López a la extensa lista de imputados colaboradores.

Por otro lado, López está siendo juzgado por el Tribunal Oral Federal Nº 1 acusado del delito de enriquecimiento ilícito en el marco de la investigación que se inició el 14 de junio de 2016, cuando fue detenido en un convento con bolsos que contenían casi 9 millones de dólares.