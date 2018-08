La Aoem espera convocatoria y alista demanda judicial

Hasta ayer no hubo convocatoria a paritarias por parte del Ejecutivo municipal de Capital. El miércoles, la Asociación de Obreros y Empleados Municipales de Corrientes (Aoem) presentó un pedido de llamado a la mesa de negociación para el 21 de agosto.

“No tuvimos formalmente ninguna respuesta”, expresó a El Litoral el delegado normalizador de la Aoem, Juan Feltes. El representante gremial señaló que uno de los pedidos no sólo consiste en un incremento salarial, sino también en la aplicación de un plus de 4.500 pesos.

“Para el intendente (Eduardo Tassano) no fue una promesa de campaña. Para nosotros sí. El gobernador (Gustavo Valdés) dijo que ayudaría al Intendente a pagar el plus”, señaló Feltes. “Con esta diferencia vemos que los trabajadores municipales somos de segunda y descartables”, enfatizó el dirigente gremial.

Aoem también reclama el pago de una deuda de más de 3 millones de pesos en aportes patronales, y de 1,5 millón para la prestación de servicios. “Hasta el día de hoy tenemos todos los servicios cortados: sepelio, farmacia, óptica, calzados. Todos los servicios que brindamos a los afiliados, hasta que el señor Intendente se digne a pagar”, manifestó Feltes.

En total, los pasivos con el gremio ascenderían a 4,5 millones de pesos. Según expuso el representante gremial, el martes se reunirán con los letrados asesores para avanzar con una demanda judicial para el pago de la deuda.

De no haber una respuesta favorable al pedido de paritaria, el delegado normalizador no descartó un llamado a medidas de fuerza. Por otra parte, el secretario gremial electo de la Aoem, Walter Gómez, manifestó que espera un llamado antes de que termine agosto. “Tenemos la buena voluntad de esperar durante el mes de agosto y que se aplique un retroactivo por planilla suplementaria”, indicó el integrante de la comisión directiva que fuera electa a fines de junio.

En el petitorio de paritarias, el gremio, además, reclama un plan de viviendas para los empleados municipales; la incorporación a planta de 300 trabajadores Neike Chamigo.

También, solicita establecer para la Aoem contribuciones solidarias conforme a la ley, como así un llamado a concurso para cubrir todos los cargos jerárquicos en las oficinas comunales.