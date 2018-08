Plantean la importancia de poder garantizar el acceso al museo sacro de Loreto

Desde hace seis meses estaría cerrado el museo sacro que funciona en la iglesia antigua de Loreto. Pero fue la visita de una delegación de turistas provenientes de Buenos Aires lo que visibilizó la importancia de un espacio que forma parte del circuito turístico.

“Loreto es una localidad con mucha historia por sus raíces jesuíticas guaraníes y este año comenzamos a trabajar en esta zona del Litoral. En esta oportunidad vinimos con un contingente de turistas, con quienes previamente visitamos Itatí”, contó uno de los responsables de la empresa de turismo que el viernes arribó a la comuna para conocer más sobre el pasado que alberga su paisaje y los recursos naturales que lo integran.

El itinerario de la visita incluía el museo de arte sacro que funciona en la antigua iglesia. Pero cuando fueron hasta allí sólo pudieron observarlo desde afuera. Es que las puertas estaban cerradas y tenía un cartel en el que leyeron: “Debido a la irregularidad en la falta de pago por parte del municipio local al personal que atendía el museo sacro ‘Iglesia antigua’, a partir del día 01/02/18 estará cerrado a la atención al público; hasta tanto se regularice la situación del personal afectado. Sepa disculpar este molesto percance”.

Según lo expresado desde la localidad, hasta el año pasado había dos personas que se habían capacitado para la atención a los turistas y eran quienes mantenían abiertas las puertas del templo.

Pero luego el Municipio, que era quien abonaba los sueldos de ambos, decidió hacer un recambio de personal y asignó a otra persona para que trabajara en el museo. Esto habría generado una controversia que derivó en que actualmente nadie atienda al museo sacro.

Este diario intentó dialogar con el párroco local, pero hasta el cierre de esta edición no logró establecer comunicación telefónica.

Municipio

En tanto, el intendente Sebastián Torales al ser consultado por El Litoral expresó que “al iniciar la segunda gestión (diciembre del 2017) resolvimos algunos cambios. Y en ese marco, enviamos a otra persona para que atendiera a los turistas que quisieran conocer la iglesia antigua. Pero lamentablemente el sacerdote local se negó a aceptarlo. Esa es la razón por la que no hay nadie”.

No obstante, aclaró “que no le debemos ningún pago a nadie”.

“Lamentablemente al no ser aceptada la persona que asignamos al museo no podemos hacer nada porque como Municipio no tenemos jurisdicción sobre ese espacio”, aseveró.

Mientras que desde el cuerpo deliberativo destacaron la importancia del citado espacio que está incluido en el “Plan maestro Iberá” que prevé la musealización “porque en el 2012 se inauguró la restauración de las instalaciones de la iglesia antigua y ahora está previsto revalorizar el espacio interior”, remarcaron.

Por su parte, el representante de la empresa de turismo destacó que en la localidad “nos atendieron muy bien porque un señor que ofició de guía nos llevó a conocer otros lugares históricos que también son muy importantes, nos atendieron muy bien. Ojalá la próxima vez podamos entrar al museo”.