Playas con trozos de vidrios y basura en la arena

Las agradables temperaturas que se vienen presentando convierten a las playas de costanera Sur en uno de los lugares elegidos para compartir un momento ameno en familia o con amigos, pero la suciedad y la presencia de vidrios en la arena presentan un peligro tanto para los niños que corretean en el lugar, o para los adultos que frecuentan el lugar.

A un poco más de un mes del inicio de la primavera, las temperaturas que se vienen registrando en los últimos días y que no superan los 25°, convierten a la playa en el lugar ideal para compartir unos mates, pero al recorrer el lugar se puede observar que en la arena se encuentra todo tipo de basura e incluso vidrios que pueden producir algún tipo de accidente tanto en niños, que disfrutan de ese espacio, como así también pueden verse perjudicados los adultos que se instalan con sus silletas o los que corren en la zona.

Vale recordar que las playas no se encuentran habilitadas para bañarse, pero esto no impide que se pueda disfrutar del espacio y contemplar la belleza del río Paraná.