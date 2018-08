Regatas apuesta a un novato en el puesto de pivote

Sopresivamente, Regatas Corrientes sumó un nuevo jugador a su plantel profesional que encara la preparación para la próxima temporada de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB). El pivote estadounidense de 23 años, Jevonlean Dequan Hedgeman, es la apuesta del Fantasma para comenzar la competencia 2018-2019.

Hedgeman es oriundo de Pearland, Texas (Estados Unidos); nació el 9 de agosto de 1995 y mide 2,01 metros de altura. El pivote viene de jugar en las Aguilas Doradas de Durango en la Cibacopa (Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacífico) de México, a donde llegó procedente del básquetbol universitario norteamericano en San Jacinto College.

En Durango avanzó hasta la etapa de playoffs. En su último encuentro estuvo en cancha durante 36 minutos, y redondeo 15 puntos, 9 rebotes y 4 asistencia. Terminó la temporada con un promedio de 31.07 minutos en cancha, 15.9 puntos, 8.5 rebotes y 2 asistencias.

México, en la temporada 2017 - 2018, fue la primera salida de su país para Hedgeman que anteriormente militó en varios equipos de la Ncaa de los Estados Unidos desde el 2013 al 2016.

Para Regatas y Hedgeman es todo un desafío el vínculo que se cerró ayer. El jugador norteamericano hará su presentación en la liga argentina y habrá que ver como responde a la exigente competencia.

Hedgeman compartirá con Tayavek Gallizi el puesto de 5, por lo menos en el Súper 20 que para Regatas Corrientes dará inicio el 25 de septiembre cuando recibirá la visita de La Unión de Formosa.

Ayer, el plantel Fantasma concluyó su primera semana de pretemporada. A las órdenes del cuerpo técnico que conduce Lucas Victoriano estuvieron los jugadores: Jonatan Treise, Marco Giordano (juvenil), Juan Pablo Corbalán (Sub 23), Paolo Quinteros, Juan Pablo Arengo (Sub 23), Erik Thomas (Sub 23), Fabián Ramírez Barrios, Javier Saiz y Gallizzi.

Para los primeros días del próximo mes se espera la llegada de Anthony Smith y la flamante incorporación, Hedgeman.

Por el momento, Regatas Corrientes tiene libre una ficha mayor que no será cubierta en el corto plazo. “Vamos a ver como funciona el equipo durante el Súper 20 y después se harán las evaluaciones del caso y, de ser necesario, donde hay que reforzar”, comentaron desde la entidad ubicada en el Parque Mitre de la capital correntina.