Tras una semana complicada por lesiones, River recibe a Belgrano

River Plate, que tuvo una semana complicada tras sufrir las lesiones de Gonzalo Montiel, Camilo Mayada e Ignacio Scocco, recibirá hoy a un necesitado Belgrano de Córdoba en un partido válido por la segunda jornada de la Superliga.

El encuentro se jugará a partir de las 20 en el estadio Antonio Vespucio Liberti, será controlado por el árbitro Silvio Trucco e irá televisado en directo por la señal deportiva de cable TNT Sports.

River viene de igualar sin goles en su visita a Huracán y el entrenador Marcelo Gallardo no podrá contar con el defensor Gonzalo Montiel, quien sufrió una distensión en su aductor izquierdo, ni con Camilo Mayada, que padeció una distensión en el ligamento lateral interno de su rodilla derecha.

Ante estas dos ausencias, el candidato para jugar por el lateral derecho del equipo es Jorge Moreira mientras que Gallardo también tendrá una baja importante en el ataque donde no estará Ignacio Scocco debido a que sufrió un desgarro en el aductor de la pierna derecha.

El técnico del conjunto de Núñez aún no dio a conocer quién reemplazará a Scocco ya que Rodrigo Mora y Rafael Santos Borré pelean por un lugar en el once titular para acompañar a Lucas Pratto.

Belgrano, en tanto, también empató 0 a 0 en la fecha pasada frente a San Martín de San Juan en Córdoba y tiene la necesidad de sumar de a tres ya que se encuentra muy comprometido con el promedio y el técnico Lucas Bernardi realizaría dos variantes.

Tomando como referencia al equipo que salió a jugar frente al conjunto sanjuanino, Tomás Guidara volvería a la defensa titular en lugar de Hernán Menosse mientras que Miguel Martínez debutará oficialmente con la camiseta celeste por Denis Rodríguez.

Con estas variantes, Sebastián Luna se mantendría en el elenco inicial, pero pasará al lateral izquierdo y Gabriel Alanís subiría como mediocampista por izquierda.