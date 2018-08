Triunfos de San Marcos y Mandiyú en el arranque de la décima fecha

SE JUEGA LA UNDECIMA FECHA DEL TORNEO FEMENINO

Luego de un fin de semana de descanso, esta tarde volverá la actividad del Torneo Oficial de Primera División Femenino de la Liga Correntina de Fútbol. En dos canchas se jugará la undécima fecha: en Libertad y Lipton, desde las 18.30. Las líderes Robinson (27 puntos e invictas) se presentarán frente a Deportivo Popular (17), en un juego programado a última hora en el estadio de Libertad.

La grilla de partidos para hoy es la siguiente:

Cancha de Libertad

18.30 Libertad vs. Soberanía.

19.30 Dr. Montaña B vs. Deportivo Mandiyú.

20.30 Deportivo Popular vs. Robinson.

Cancha de Lipton

18.30 Deportivo Empedrado vs. Curupay A.

19.30 Sportivo vs. Sacachispas.

20.30 Quilmes vs. Curupay B.

21.30 Lipton vs. Villa Raquel.

El Ascenso

Se jugaron cuatro adelantos por la novena fecha de la Primera B liguista. En uno de estos partidos, el puntero Invico fue sorprendido por Rivadavia y perdió por 2 a 0 en cancha de Ferroviario.

Mientras que Alvear cayó como local por 3 a 2 ante Independiente y, en ese mismo estadio, empataron 3 a 3 Robinson y Dr. Montaña. Además, Libertad en su cancha le ganó a Peñarol por 2 a 1.

Hoy se jugarán otros tres cotejos por la séptima de la B.