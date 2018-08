José López declaró como arrepentido en la causa de los cuadernos de las coimas K

José López, secretario de Obras Públicas del ministerio de Planificación durante la presidencia de Cristina Kircher, acordó con el fiscal Carlos Stornelli convertirse en "imputado arrepentido" en el marco de la investigación por los cuadernos que revelaron un entramado de corrupción durante el kirchnerismo.

Tras su declaración, López ingresó al Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados (al igual que Oscar Centeno), pero no reclamó ser excarcelado, aunque sí demandó no volver al penal de Ezeiza.

Fuentes del Ministerio de Justicia confirmaron a Infobae que López seguirá preso en un alojamiento secreto.

En ese sentido, fuentes con acceso a la causa aseguraron que López hizo aportes "muy importantes" y brindó "datos nuevos" a la investigación en torno al entramado de corrupción en la obra pública.

Ahora, resta que el juez Claudio Bonadio homologue el acuerdo que alcanzó el ex funcionario con el fiscal. Para que eso suceda, López debería dar detalles sobre delitos de funcionarios que estuvieran en puestos más altos o tendría que señalar el lugar dónde está parte del dinero de los bolsos.

Por otro lado, en diálogo con el canal TN, el fiscal Stornelli aseguró con López "tuvimos una conversación sincera, obviamente frente a su abogado, que pidió que se realizara esta audiencia. Tuvimos una larga charla donde tocamos todos los tópicos que pensamos que él podía hacer un aporte, y creo que se manifestó con mucha sinceridad. Hizo aportes sustanciales a la causa".

El fiscal además detalló que a la hora de definir el acuerdo que alcanzó con López se presentó en los tribunales de Comodoro Py el presidente del Tribunal Oral Federal que debe juzgar al ex funcionario por el caso de los bolsos con dinero que dejó en un convento en General Rodríguez.

En ese sentido, Stornelli contó que "se habló con el Ministerio de Justicia para evaluar el tema del lugar del alojamiento. Se hizo presente en la fiscalía José Antonio Michelini, el presidente del tribunal donde está siendo juzgado y a cuya disposición está detenido y él ha dado las instrucciones pertinentes".

"Sabíamos que era una causa importante y que la prueba era buena, pero se ha podido avanzar sobre el descubrimiento de la verdad más rápido de lo que pensamos. Pensé que la capacidad de asombro estaba colmada pero no era así", concluyó.

El martes, López se había negado a declarar en el marco de la causa por los cuadernos, aunque hoy pidió declarar ante Stornelli, y ahora resta que el juez Bonadio decida si acepta sumar a López a la extensa lista de imputados colaboradores.

Por otro lado, López está siendo juzgado por el Tribunal Oral Federal 1 acusado del delito de enriquecimiento ilícito en el marco de la investigación que se inició el 14 de junio de 2016, cuando fue detenido en un convento con bolsos que contenían casi 9 millones de dólares.

"Me usaron como chivo expiatorio, como una maniobra distractiva para poner la atención pública en otro lugar, agregando además ridiculeces inexplicables y que yo no tuve otra alternativa que obedecer", dijo el ex funcionario kirchnerista ante el Tribunal Oral Federal Nº 1 de la Capital Federal.

El ex secretario de Obras Públicas es juzgado junto a otros seis imputados, entre ellos su esposa, María Amalia Díaz, y el tribunal está integrado por los jueces Adrián Grünberg, José Antonio Michilini y Ricardo Basílico.