Triaca: "Si se prueba el delito, Cristina Kirchner debería terminar presa"

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, habló sobre la causa de los cuadernos de las coimas y advirtió que si se prueba que la expresidenta Cristina Kirchner estaba al tanto de los sobornos y los millones de pesos, debe ir a prisión.

"Si las instituciones funcionan y se prueba el delito, Cristina debería terminar presa", aseguró el funcionario macrista, quien agregó que los cuadernos escritos al detalle por Oscar Centeno, el chofer de la mano derecha del exministro Julio De Vido , Roberto Baratta , muestran el negocio que implicaba un país controlado en un ciento por ciento por el Estado.

"Sería un problema si no sabía nada, porque muestra desconexión con la realidad, debería saberlo", insistió el ministro, quien además destacó que los argentinos "queremos transparencia" y dudó de aquellos exfuncionarios del gobierno anterior que aseguran haber estado al margen de toda esta maquinaria. "Hay muchos exfuncionarios que dicen 'yo no lo vi'. Que callan y tratan que esto no los roce", dijo en diálogo con radio Mitre.

Triaca advirtió asimismo que la Justicia debe manejarse con total libertad, con "las manos libres", y que el Senado no tiene que impedir el avance de la investigación. "Tenemos la certeza de cómo hacemos las cosas, dar la cara es una forma de trabajar. Decir la verdad es esto, ahora vemos la diferencia entre quienes la dicen y lo que no la dijeron por mucho tiempo", indicó y mostró su indignación respecto de los montos de dinero de los que se hablan, que entiende pudieron haber sido utilizados para las escuelas y los hospitales, por ejemplo. "Hay que recuperar eso y ponerlo a favor de la sociedad".

El ministro de Trabajo también habló sobre la economía nacional y dijo: "Tenemos que plantear una Argentina que dé oportunidades al sector exportador". Respecto de la corrida del dólar, Triaca aseveró que "hay sectores que encuentran mayor oportunidad y otros menos" y se refirió al mandato del presidente Mauricio Macri, quien "pidió estar al lado de los sectores con dificultades".

"No le puedo decir ni lo mejor ya pasó ni lo peor ya pasó, depende de los sectores. Pero defendiendo a cada uno veremos una realidad distinta", sentenció Triaca, quien agregó: "En los momentos en que hay crisis no se despide a tanta gente. Tenemos que conseguir condiciones objetivas para la generación de puestos".

Por último, el ministro hizo alusión a la inflación: "Es un tema y lo tenemos que encarar entre todos para cuidar el poder adquisitivo. Muchas paritarias se readecuaron a la realidad inflacionaria. Estamos bajando el déficit fiscal, ese es el desafío que tenemos".