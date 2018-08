Boca Unidos mejoró, aunque no pudo quebrar a Chaco For Ever

Con la mente puesta en el torneo Federal A 2018/19, Boca Unidos jugó en la mañana de la víspera el cuarto partido formal de preparación. El rival fue Chaco For Ever, con el que igualó sin abrir el marcador.

El partido entre los equipos principales se extendió por una hora (se jugó en dos tiempos de 30 minutos), siendo el primer amistoso que se disputó en el campo del estadio del barrio 17 de Agosto y ante un rival como el chaqueño, que compartirá esta temporada la misma categoría que el Aurirrojo, y todo hace indicar que en la primera fase del certamen, también, el mismo grupo.

El encuentro fue, en líneas generales, equilibrado con un ligero predominio del conjunto local que, cuando se asentó en el campo de juego, tuvo claras situaciones para desequilibrar.

Los dirigidos por Carlos Mayor iniciaron el juego con tres jugadores en el fondo, otra línea de tres por delante, dos jugadores más libres de mitad de cancha hacia adelante y otros tantos delanteros, en un esquema táctico 1-3-3-2-2 “elástico”, ante un rival que se paró con un sistema más clásico: 1-4-3-1-2.

El local salió a presionar desde el pitazo inicial de Sergio Pérez. A los 20 segundos, Boca Unidos recuperó una pelota en tres cuartos de cancha, y el remate de derecha, tras media vuelta de Gabriel Morales en la frontera del área grande, se fue por encima del travesaño.

La visita contestó enseguida con una contra que terminó en una gran respuesta del arquero Alejandro Medina, dado que el remate del jugador chaqueño rebotó en un defensor y se desvió, obligando al ex Mitre de Santiago del Estero a volar con mano cambiada para desviar la pelota al tiro de esquina.

A partir de ahí, los dirigidos por Claudio Medero ganaron en confianza. Hicieron circular con mejor criterio la pelota, y volvieron a codearse con el gol en un par de oportunidades. Así, un tiro libre que se elevó por sobre la barrera, pasó a centímetros del vertical derecho, cuando Medina sólo atinó a mirar el desenlace de la jugada, y luego una proyección de Sacallán terminó en un disparo bajo que controló bien el arquero del equipo correntino, al que se lo vio muy seguro y con una gran pegada a la pelota, tanto de aire como desde abajo.

En esos primeros minutos, For Ever pudo superar con pelota al piso las diferentes líneas de Boca Unidos. El retroceso, principalmente por el sector derecho del local, no fue bueno, y los rivales pudieron pisar el área de enfrente con pelota dominada, dejando desairado a los defensores, aunque fallando en la puntada final.

El local, al que en la etapa le costó llegar con juego asociado, arrimó con un remate de media distancia a colocar de Gustavo Mbombaj, que se fue alto, y un centro pasado del ex UAI Urquiza que Morales conectó defectuosamente de volea por el segundo palo.

La más clara para Boca fue casi sobre el final de la primera parte con una salida rápida que terminó en un centro shot de Godoy, que se desvió en el camino en un defensor, cuando entraban dos jugadores aurirrojos para empujarla al gol.

En el segundo tiempo, Boca Unidos se paró un poco mejor en el campo de juego, y paulatinamente comenzó a tener más protagonismo en el juego. A mitad de la segunda parte, ingresó Cristian Núñez por Gonzalo Ríos, siendo el Negro el gran protagonista de las ofensivas de Boca.

A los 20', Núñez la bajó en tres cuartos de cancha, abrió hacia la derecha para Godoy, yendo a buscar el centro al punto del penal, donde ganó de arriba, y su cabezazo se estrelló en el poste izquierdo de Canuto, que sólo atinó a mirar.

Unos minutos más tarde, Fabro se animó de afuera. El fortísimo remate del mediocampista ofensivo fue desviado por el arquero, rebotando la pelota en el travesaño. Enseguida, Núñez limpió para el ex Brown de Adrogué, y el disparo rasante de este se fue ancho.

En los minutos finales, Boca Unidos recuperó rápido la pelota y jugó más en campo rival, aunque no pudo vulnerar el arco visitante. La última del juego fue para For Ever, con un cabezazo en el punto del penal que fue a parar a las manos de Medina.