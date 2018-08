Derrota entre los “alternativos”

Los equipos alternativos de Boca Unidos y Chaco For Ever también tuvieron su práctica de fútbol. Al cabo de 60 minutos, el triunfo correspondió a la visita por 1 a 0, con gol convertido por Walter De Souza a los 11 minutos del complemento.

Fueron dos tiempos totalmente distintos. La primera mitad, en que el local fue mucho más, teniendo un par de situaciones claras para marcar; y el complemento donde mejoró la visita, que terminó justificando el resultado.

El gol llegó con una muy buena definición de De Souza, ingresando libre por la izquierda, sin que el arquero Berardo (está a prueba proveniente de Belgrano de Córdoba) pueda hacer nada para evitar la caída de su arco.

Boca Unidos formó con Juan Berardo; Matías Espíndola, Ariel Morales, Lucas Galatti, Alejandro Leani; Fabrizio Palma, Ataliva Schweizer y Leonel Niz; Gerardo Maciel, Cristian Núñez y Lautaro Larrasabal. En el segundo tiempo ingresaron Oscar Urbina, Ramiro Schweizer, Gerardo Villada, Julio Cáceres e Ignacio Valsangiácomo y Agustín Bogarín.

For Ever lo hizo con Alejandro Dianda; Humberto Vega, Marcos Cabrera, Luis Verino, Manuel Morello; Juan Capurro, Oscar Gómez, Walter De Souza; Lucas Saucedo; Diego Magno y Leandro Ledesma.