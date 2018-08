El cielo correntino se iluminó con la llama olímpica de la Juventud

El “Tour de la Antorcha” de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 tuvo ayer su quinta parada, después de estar en La Plata, Paraná, Santa Fe e Iguazú. El fuego sagrado iluminó el cielo correntino durante su recorrido de poco más de 1.300 metros.

Fueron 12 relevistas que oficiaron como embajadores de los valores Olímpicos de respeto, amistad y excelencia. El recorrido se inició en el palacio municipal de la capital provincial con Carlos Mauricio Espínola, se trasladó por la imponente costanera correntina y concluyó en el parque Camba Cuá con Cristina Greve.

El paso de la antorcha fue acompañado por un gran número de personas que acompañaron a los relevistas por las calles capitalinas. La emoción y la alegría, pese a algunos inconvenientes de logística, fueron características del momento histórico que vivió la ciudad.

El inicio del tour por suelo correntino se realizó frente al municipio capitalino. Allí, el intendente Eduardo Tassano, junto con el gobernador de Corrientes Gustavo Valdés y el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta, fue el encargado de encender la antorcha que estuvo en manos de “Camau”.

El múltiple medallista olímpico cedió inmediatamente la posta al joven tenista Lautaro Midón, que fue el primero en recorrer las calle 25 de mayo con la antorcha.

“Quiero transmitir a mi hijo y a los jóvenes correntinos los valores del deporte: el esfuerzo, el sacrificio, no bajar los brazos, de tener sueños y trabajar para que se hagan realidad”, señaló Espínola que evitó cumplir con el recorrido previsto (100 metros) para no cruzarse con un grupo de manifestantes que buscaban realizarle un escrache por su voto negativo en el Senado de la Nación en el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo.

“Si no puedo inculcar los valores del deporte, estaría fracasando como padre. Por eso quiero compartir con mi hijo y los más pequeños este momento histórico de tener la llama olímpica en Corrientes”, agregó.

Después, los relevos se fueron sucediendo hasta llegar a la calle Buenos Aires, y de allí alcanzaron la costanera General San Martín, acompañados por amigos, familiares, compañeros y público en general. Así, pasaron Midón, que recientemente llegó de República Checa donde con el equipo argentino logró el quinto puesto en el mundial de la categoría Sub 14. Luego, la antorcha quedó en poder del taewkondista Mauro Crismanich.

En la siguiente escala fue el turno de la vecina de la ciudad Mariana Isabel Romero, quien ganó su lugar gracias a un concurso en la página web de Buenos Aires 2018.

“Cuando recibí el correo electrónico no lo podía creer. Así estuve hasta que me llamaron por teléfono y recién ahí me di cuenta de lo que estaba a punto de vivir. Para mi fue un gran honor”, sostuvo.

Posteriormente fue el turno de la reconocida taekwondista Noemí Prone, quien pasó la llama a la bailarina Karina Lencina, que se presentó con su traje de carnaval.

Yuri Maier, luchador olímpico en estilo greco-romano, recibió de manos de Lencina el fuego, para pasárselo a Jonatan Leyes, levantador de pesas, el único correntino que competirá en los Juegos Olímpicos de la Juventud desde el 6 de octubre.

Posteriormente fue el turno de la rugbier Letizia Alcaraz, quien se lo pasó al joven atleta oriundo de Mburucuyá Dan Gamarra.

Uno de los momentos emotivos se vivió cuando la llama pasó a la basquetbolista en sillas de ruedas María Florencia González Cabañas. La representante de básquet adaptado, que representó a la Argentina en los Juegos Paralímpicos de Brasil 2016, entregó finalmente el fuego a la ciclista Cristina Greve, varias veces campeona argentina y recientemente doble medalla en los Juegos Odesur.

Greve fue la encargada de recorrer el tramo final en el parque Cambá Cuá, donde encendió el pebetero junto con Valdés, Tassano, Rodríguez Larreta y el resto de los relevistas, a excepción de “Camau” Espínola para dejar encendida la llama de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 y dar paso a la parte final del espectáculo musical que preparó el Municipio de Corrientes.