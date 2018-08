El Rosgan continuó su tendencia alcista en el televisado mensual de agosto

En el marco de un nuevo remate televisado del Rosgan, el miércoles y jueves la Bolsa de Comercio de Rosario volvió a ser un escenario positivo para los negocios ganaderos, fundamentalmente para los productores de invernada. Los lotes de terneros, los mixtos y las terneras tuvieron precios superiores tanto en su comparación con el remate habitual de julio como con la subasta especial de Palermo.

En lo que respecta a los terneros, el promedio en Rosgan de este mes es de $46,69, mientras que en Palermo había sido de $46,39, el promedio de terneros y terneras, $45,07, y en el especial, $44,51, y las terneras este mes fue de $43,60 y en La Rural había sido de $42,66. Así, todos los valores fueron subiendo, por una buena demanda del sector.

El martillero de la firma Alzaga Unzué, Patricio Carli, explicó que “tal como era de esperarse se registró una gran firmeza en el macho por una buena demanda de esa categoría. Esto tiene que ver con que la oferta es ya muy reducida hasta la próxima zafra. Por otro lado, esa firmeza del macho traccionó a los lotes de machos y hembras, y también a la ternera que en los remates pasados había costado colocarla, pero ahora con menor oferta hay más interés”. De esta forma, esta tendencia “reafirma la expectativa de suba para los últimos meses del año, tanto de hacienda en general como en la invernada en particular”, agregó Carli.

Una de las sorpresas del remate fue lo sostenida que estuvo la demanda de la vaca de invernada, con valores promedios que fueron mucho más importantes que en el remate habitual de julio, con una diferencia de más de tres pesos por kilo. Marcelo Armesto, martillero de la firma Edgar E. Pastore evaluó que “esto tiene que ver, por un lado, con una cuestión estacional donde estamos saliendo del invierno, con más pastos y más expectativas para la vaca y, por otro lado, con la exportación ya que como hay faltante de novillo las industrias están buscando vacas para abastecer a mercados como el chino”.

En tanto que la situación del Holando, sobre todo del ternero que no pasa un buen momento, es diferente. Mauricio Tschieder, directivo de la Cooperativa Guillermo Lehmann explicó que “en esta categoría hay que separar lo que ocurre con el liviano de lo que ocurre con el más pesado. Con los terneros Holando, hay que tener en cuenta que hoy hacer un kilo de Holando en un feedlot, que es el principal destinatario de todo lo que estamos vendiendo, cuesta arriba de $40. Por lo tanto, con estos precios no estamos cubriendo el costo del engorde”.

El martillero comentó que “en esta categoría estamos viendo precios que no acompañaron la suba que tuvo la hacienda de color, de hecho siguen siendo valores muy similares a los de hace un año atrás, de esta forma el costo de engorde no fue avalado por la suba del precio del Holando y a esta altura para el que lo cría tampoco le cierra. Es una situación muy crítica la que hoy está pasando el engorde o la cría del ternero Holando. Por otro lado, el novillo Holando se vendió muy bien en la categoría de 300 a 400 kilos. Esto marca está muy firme en la exportación, ya que se vende para darle el último toque de engorde”.

Los precios promedios obtenidos en cada categoría fueron: terneros $46,80, terneras $43,61, terneros y terneras $45,07, novillos de 1 a 2 años $43,61, novillos de 2 a 3 años $38,41, terneros Holando $36,16, novillos Holando $33,17, vaquillonas de 1 a 2 años $40,88, vaca con cría al pie $8.801,18, vacas con garantía de preñez $13.597,80, vaquillonas con garantía de preñez $17.255,85 y vacas de invernada $24,97.