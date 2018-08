En marcha la Copa de Oro

La Copa de Oro Zona Norte de fútbol de salón se pondrá en marcha hoy en la ciudad de Corrientes. El sorteo que se disputará bajo la órbita de la Confederación Argentina de Futsal tendrá por escenarios los estadios de Hércules e Islas Malvinas 1536 Viviendas en la capital provincial.

Corrientes tendrá siete representantes en el certamen que se extenderá hasta el domingo 26: cuatro de la Asociación Correntina y tres de la Federación del Interior Correntino. También competirán clubes de Mar del Plata, Rosario, Tucumán, Paraná, Formosa, Capital Federal, Mendoza, Puerto Vilelas, Sáenz Peña y Ushuaia.

Los 24 equipos participantes fueron divididos en seis grupos, donde jugarán todos contra todos a una rueda. Además, habrá otra jornada donde los cruces se determinarán de acuerdo a las posiciones en cada zona. Los octavos de final darán inicio el jueves 23; esta instancia se desarrollará exclusivamente en el estadio de Hércules.

Complejo Oriana integrará la zona A, Victoria estará en la B junto con San Cristobal de Esquina, Comunicaciones formará parte de la D con El Chimao de Paso de los Libres, Fénix jugará en la E, mientras que Monumental de Itatí recayó en la F.

La jornada dominguera dará inicio a las 14.30 en el estadio ubicado sobre calle Brasil con la presentación entre Monumental y Paso a Paso (Puerto Vilelas). Mientras que en la cancha de las “Mil”, el primer juego comenzará a las 15.

El detalle de partidos para hoy es el siguiente:

Cancha Hércules: 14.30 Paso a Paso (Puerto Vilelas) vs. Monumental, 16.00 El Porvenir (Ushuaia) vs. Defensores de Olivos (Metropolitana), 17.30 San Cristobal vs. Rosario Central, 19.00 Francisco de Godoy (Rosario) vs. El Bosque (Tucumán), 20.30 acto inaugural, 21.00 José Hernández (Paraná) vs. Victoria y 22.30 Oriana vs. La Cumbre (Mar del Plata).

Cancha Islas Malvinas: 15.00 Lacar Fish (Mar del Plata) vs. La Toma (Puerto Vilelas), 16.30 Nolting (Metropolitana) vs. Plomito (Formosa), 18.00 El Chimao vs. Maipú (Mendoza), 19.30 Costa Porá (Posadas) vs. Deportivo Brasil (Sáenz Peña), 21.00 Comunicaciones vs. Makallé (Puerto Vilelas) y 22.30 Casil (Formosa) vs. Fénix.