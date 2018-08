Felicidad y emoción fue el común denominador entre los relevistas

Para los privilegiados relevistas del Tour de la Antorcha fue una jornada especial. La llama olímpica pasó por Corrientes y los doce elegidos por el propio Comité Olímpico vivieron una experiencia única.

“Es una sensación muy gratificante, provengo de una disciplina olímpica. Mi deporte, junto con el atletismo, son los fundadores de los juegos olímpicos de la antigüedad en Grecia”, resaltó el referente de la lucha grecorromana, Yuri Maier. “Es algo muy gratificante llevar la antorcha tras una trayectoria de más de 20 años practicando este deporte”, agregó.

El luchador ahora es dirigente e integra el Comité Olímpico. “Estamos a pocos días de los juegos, es un evento gigante. Vamos a recibir a 206 países, 4.000 atletas, 32 deportes. Estoy feliz de que los valores del atletismo lleguen a la ciudad de Corrientes. Estamos hablando de algo histórico, este fuego sagrado viene desde la Grecia antigua hasta nuestros días, recorriendo el mundo en cada cita olímpica. Para mí, que soy correntino, el hecho de que seamos parte del Tour es muy importante”, finalizó Maier.

En tanto que Jonatan Leyes, único correntino que competirá en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, señaló: “Siento un gran orgullo por poder representar a mi provincia en los próximos Juegos. Además, disfrutar de este día en Corrientes significa una gran felicidad que, por suerte, fue compartida”, manifestó.

“Estoy muy emocionado por este reconocimiento a la trayectoria como deportista. Llevar la antorcha significa muchas emociones para mí”, sostuvo por su parte el taekwondista Mauro Crismanich. “Es un hecho histórico para el país y la ciudad. Es recibir en nuestra casa a deportistas de distintas disciplinas y de todo el mundo”, añadió.

Por su parte, Noemí Prone, también taekwondista pero ITF, expresó su alegría: “Estoy orgullosa y feliz. Esto no se va a volver a repetir, así que es algo único. Ahora que soy más viejita me emociono mucho”.

“Siento mucho orgullo. Es un honor para mí que el Comité Olímpico me haya elegido para representar a la cultura de Corrientes en lo que sea danza. La capital nacional del carnaval está representada en estos Juegos y me alegra que la elección haya recaído en mi persona”, celebró Karina Lencina.