Firmaron convenio para que el eco-parque porteño tenga una “Casa del Iberá”

n El gobernador Gustavo Valdés y el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta firmaron un convenio de colaboración turística que permitirá instalar una “Casa del Iberá” en el eco-parque que se está construyendo en el ex zoológico de Palermo. La rúbrica del documento fue en la Casa de Gobierno de Corrientes, donde destacaron la “buena química” entre ambos mandatarios para la cooperación mutua, “mostrando que los argentinos podemos trabajar en equipo”.

Primero, se dio lectura al decreto 2.038 con el cual Valdés declaró “Huésped de Honor de la Provincia” a Rodríguez Larreta, mientras dure su estadía en Corrientes. Luego el ministro de Turismo Cristián Piris explicó los alcances del convenio.

Desarrollar el turismo

“Es un desafío para nosotros poder lograr que parte de ese flujo de turismo internacional pueda venir a la ciudad de corrientes, a los Esteros del Iberá”, afirmó Valdés tras la firma del convenio.

Con ello se refirió a la demanda que capta el Parque Nacional Iguazú, la cual “aterriza a no más de 500 kilómetros de donde estamos”, consideró.

En este sentido, sostuvo la necesidad de “seguir trabajando por el desarrollo a través de la inversión en infraestructura”. Destacó que “hoy estamos destinando cerca de 400 millones de pesos para lograr ese desarrollo, entre la Provincia y la Nación”.

Detalló además que “este convenio nos permite estar en el ex zoológico, tomando dos lugares centrales, como la jaula de los loros y el palomar, donde vamos a invertir una suma importante, porque va a ser la mejor propaganda que va a tener los Esteros del Iberá en Buenos Aires”.

El Gobernador agradeció a Rodríguez Larreta, “más allá de este convenio”, porque “desde un primer momento empezamos a trabajar juntos”.

Valdés se refirió al vínculo de entre ambos para ver “cómo se optimiza una gestión, porque la ciudad de Buenos Aires es la que mejor gestiona de cara con los vecinos y eso es muy valioso para nosotros, teniendo la oportunidad de igual modo”.

“Esperamos ser buenos alumnos”, afirmó luego y mencionó el acuerdo previo que firmó con el Rodríguez Larreta para aplicar en Corrientes “el tablero de control, que en 15 días lo vamos a estar implementando acá”.

Asimismo, el mandatario provincial agradeció al jefe porteño que “nos mandaste la Orquesta Sinfónica del (Teatro) Colón a Corrientes, que realmente estuvo muy lindo (5 de mayo, último)”.

Y agregó que “ahora a nosotros nos queda un compromiso: llevar el chamamé, de Corrientes a Buenos Aires, porque este año, si Dios quiere, va a ser declarado patrimonio Mundial de la Humanidad, y nosotros queremos estar presentes con tantos y tantos comprovincianos que están vioviendo en Buenos Aires”.

“Queremos desarrollar nuestra cultura y nuestro turismo, espero que sigamos trabajando de este modo, porque para nosotros, los correntinos, es un gusto poder recibirte acá en nuestra casa, muchas gracias”, concluyó Valdés

Por su parte, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, resaltó que con el mandatario correntino, antes de asumir, “ya nos estábamos reuniendo para ver qué cosas podíamos hacer juntos”.

“Ddesde el primer día generamos esa buen química”, se jactó.

En este marco, Rodríguez Larreta sostuvo que “es un momento muy oportuno para darle impulso al turismo”, entendiendo que “por un lado este sinceramiento en el tipo de cambio, ayuda mucho, para captar el turismo argentino, pero también el extranjero, más todo este aumento que se está dando en los vuelos”.

“La verdad que la provincia tiene lugares maravillosos y el turismo tiene mucho potencial de crecimiento, en Corrientes, en Buenos Aires y en todo el país”, consideró.

“Estas vacaciones de invierno fueron record en todos lados”, recordó.

“Es el momento ideal para darle impulso a un convenio como este, porque el turismo es claramente un sector para promover y hacerlo juntos es la mejor manera, por eso celebro que estemos firmando este convenio, que es una muestra más de este trabajo en equipo que hoy se da en la Argentina, mostrando que los argentinos podemos trabajar en equipo, porque así trabajamos mejor”, sostuvo Rodríguez Larreta.