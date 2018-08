Fondo Sojero: Intendentes esperan llamado de Valdés y el PJ irá a la Justicia

Los intendentes aún no recibieron la convocatoria oficial por parte del gobernador Gustavo Valdés para reunirse el martes y analizar alternativas a la eliminación del Fondo Sojero. Los peronistas, en tanto, volvieron a reunirse ayer y confirmaron que irán a la Justicia.

El intendente de Bella Vista, Walter Chávez, confirmó a El Litoral que aún no se oficializó la convocatoria para reunirse con Valdés. “Acabo de verlo al Gobernador, me dijo que nos reuníamos el martes, pero aún no hay horario, pues falta oficializar el encuentro”, dijo.

Chávez dijo que “nadie nos anunció que el Fondo Sojero sería eliminado. Bella Vista pierde 10 millones de pesos y eso nos complica”.

En tanto, legisladores, intendentes, viceintendentes, concejales, representantes gremiales, líderes sociales y militantes rechazaron los “arbitrarios recortes de inversión en obra, servicios esenciales y la quita de fondos federales” a los municipios.

Señalaron que la eliminación del Fondo Sojero “es otra despiadada medida de ajuste del Gobierno nacional”. Adelantaron que se opondrán “al recorte de más fondos para las comunas correntinas, que el Gobierno Provincial está acordando con la Nación para el Presupuesto 2019”. Acordaron “acciones parlamentarias, judiciales y territoriales” contra el “ajuste y la quita de más derechos”.

Durante el plenario que se realizó ayer en la localidad de Pedro R. Fernández (Mantilla) legisladores; intendentes; viceintendentes, concejales; autoridades partidarias, referentes territoriales y militantes del Justicialismo; acompañados por representantes de gremios y centrales obreras, de organizaciones sociales, campesinas y sectores juveniles organizados acordaron realizar mesas de trabajo y acciones conjuntas para “frenar las políticas de ajuste económico, quita de derechos y aumento de la exclusión que vienen aplicando el Gobierno nacional del presidente Mauricio Macri y sus socios provinciales de la alianza ECO+Cambiemos”.

No hablaron de candidaturas particulares, aunque se comprometieron a “seguir trabajando por un peronismo cada vez más unido, buscando los consensos necesarios”.