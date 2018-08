Mediación: la Justicia penal apuesta al diálogo para resolver conflictos juveniles

n Desde hace algunas semanas Corrientes se transformó en una provincia pionera en lo que respecta a la “justicia restaurativa” para delitos en el sistema penal juvenil, con la implementación de un protocolo de mediación con el que lograron resolver el caso de un accidente de tránsito entre dos estudiantes del interior. Se denomina “restaurativa” o reparadora porque el fin no es castigar al victimario, sino generar una solución para la víctima en virtud de sus necesidades; y en el conflicto mencionado, las jóvenes que protagonizaron el incidente acordaron dar clases de educación vial en sus respectivas escuelas.

La aplicación de esta herramienta significó un triunfo para la Mesa Interpoderes, un grupo de profesionales del ámbito judicial, del educativo y de la salud, que viene trabajando en conjunto desde el año pasado para confeccionar el protocolo, siguiendo los lineamientos de Unicef, y que accedió a una entrevista con El Litoral.

Además de intentar que la víctima pueda ser resarcida por medio de un acuerdo con la otra parte, la iniciativa también busca evitar que los adolescentes pasen por el proceso estigmatizante que implica el sistema penal actual.

“Venimos bregando desde hace tiempo y en consonancia con Unicef, que ha advertido sobre la falta de la implementación de lo que se llama justicia restaurativa”, explicó la jueza de Menores N° 3, Pierina Ramírez, quien además de integrar la Mesa Interpoderes, fue la magistrada que dictaminó la utilización del protocolo en el caso del accidente de tránsito. “La mediación trabaja con ambas partes desde la voluntad, para de ahí poder sacar cuestiones constructivas respecto de las personas que están involucradas.

El mediador debe conciliar entre las posibilidades y los intereses que puedan tener las partes, tratar de buscar acuerdos de voluntades y a partir de ahí trabajar en lo que puede ser no solamente constructivo para ellos sino también para la sociedad”, sostuvo.

El mediador de este caso derivado por la Justicia fue el abogado Miguel Benítez, quien es secretario del Centro Judicial de Mediación. Según su óptica, el aspecto más positivo del protocolo no pasa solamente por llegar a un acuerdo, sino por el hecho en sí de que ambas partes acepten el diálogo como método para la resolución de conflictos. “Tal vez no llegamos a formalizar un acuerdo, pero si se retiran de la mesa de mediación con ese cambio de actitud frente a los conflictos, seguramente en la sociedad van a poder resolver muchas otras cuestiones”, señaló.

Aportes

Además de los jueces y abogados, el Poder Ejecutivo tuvo lugar en la conformación del protocolo de mediación, con la intervención de profesionales de la educación que aportaron sus conocimientos a la causa. Ejemplo de esto son los Alumnos Mediadores con los que trabaja desde hace tiempo el Ministerio de Educación y que se encargan de conciliar entre sus pares.

“La mediación escolar tiene que ver con conflictos interpersonales dentro del ámbito educativo, se utilizan los mismos ejes del trabajo de abordaje, pero es distinto porque aquí hablamos de un caso en el que hay un delito de por medio”, subrayó la coordinadora del Centro de Mediación Escolar, Alicia Barco Lesik.

Asimismo, la creación y posterior implementación del protocolo cuenta con referentes de la salud encargados de acompañar a ambas partes. Johana Acevedo, psicóloga del Hospital de Salud Mental, manifestó que “trabajamos en conjunto para darles atención o tratamiento psicoterapéutico en el marco de lo clínico a los chicos, pero también acompañando todo ese proceso que viene ya desde la Justicia o en las escuelas, como contención, acompañamiento y brindando herramientas”.

Monitoreo

El deseo de la Mesa Interpoderes, de aquí en adelante, es que los operadores judiciales puedan hacer un mayor uso de este protocolo de mediación entre los jóvenes. “No hay que imponerles una conducta determinada sino buscar en ellos la solución al conflicto, y de eso se trata la justicia restaurativa, de que ellos reconozcan que han cometido un delito y que tengan que devolver de alguna manera con un trabajo social y hacia ellos mismos, hacerse parte del conflicto y buscar la solución”, indicó Benítez.

En ese sentido, Edgardo Frutos, coordinador de la Mesa y secretario del Juzgado de Menores N° 2, adelantó que “la idea es que este caso testigo con resultado positivo sea replicador para que la Justicia siga implementando este mecanismo”, y por ello en la última reunión acordaron crear una comisión que monitoreará la utilización del protocolo.