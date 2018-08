Patricia Sosa cantó en la 1ª Feria del Libro y prometió volver para conocer el Iberá

Concluye hoy la 1ª Feria Regional del Libro de Ituzaingó, que durante casi 10 días ofreció una amplia agenda de actividades como el show que brindó el viernes la cantante Patricia Sosa, quien manifestó su encanto con la ciudad y prometió volver para conocer los Esteros del Iberá. La artista de trayectoria internacional brindó una conferencia de prensa donde comentó detalles de su carrera musical así como su compromiso social.

En la bienvenida, el intendente, Eduardo Burna agradeció “a todo el equipo de la Municipalidad que puso el esfuerzo para que hoy tengamos esta puesta en escena. Para que hagamos autocrítica mañana, para que el año que viene esto sea el doble de mejor”, instó.

Luego, Sosa comentó que en su recital presentaba “canciones de todos mis discos, hasta de La Torre, porque siempre están quienes me siguieron en los 80, un show muy completo, con músicos que tocamos hace muchos años”. Además aclaró que “me interesa que sea un evento, con mucha interacción con la gente, que participen, que se emocionen conmigo”.

Regreso y compromiso

Consultada sobre su estadía en la ciudad, la cantante comentó: “Hablé por teléfono con mi marido y le dije ‘acá nos tenemos que venir a pasar unos días’. Mi asignatura pendiente son los Esteros del Iberá”.

En este sentido, explicó que “siempre a estos lugares llegamos y nos vamos en avión, entonces no podemos conocer nada, en el medio de las giras es difícil. Pero me voy a tomar unos días y venir para acá, para conocer la represa, las islas, los esteros”, confesó. Y reconoció que “me encanta el lugar, sinceramente voy a venir”.

Por otro lado, se refirió a su compromiso social y manifestó que “apoyar al que no tiene o que necesita, me parece que es una obligación de todos, no creo que sea por tener una fundación sea más que otros.

Creo que eso hay que instalarlo, es obligación de todos mirar al de al lado”. Seguidamente sostuvo que “cuando el laburo viene con el que está al lado, es contagioso, como la solidaridad”.

La muestra

Al cierre de esta edición se hacía el cierre de la anteúltima jornada, con otro espectáculo musical, en este caso de Banda Don Gato. En tanto que hoy es la clausura de la feria que podrá visitarse de 10.30 a 19. Cabe destacar que durante esta muestra literaria se presentaron importantes trabajos bibliográficos y conferencias, como la de Violencia Infantil a cargo de la directora del Centro de Ayuda a la Familia, María Valoy, el último viernes.