Preocupación por empleados municipales

Desde ATE Corrientes manifestaron que se mantienen en alerta y movilización por la situación de trabajadores municipales. Estos, además, reclamaron el cese del pago de la cuota solidaria que se destina a la Aoem, por parte de los trabajadores comunales no afiliados de Capital.

La Aoem, por su parte, reclamó en la semana que se incorpore el mantenimiento de la cuota solidaria en las conversaciones paritarias, que estos solicitaron para este martes. Aunque, por el momento no hubo una convocatoria formal del Ejecutivo Municipal.

Por otra parte, Sitemco también pide espacio en las conversaciones salariales. Integrantes de la ex lista Verde de Aoem conformaron un nuevo gremio con el objetivo de dar a conocer sus demandas. En la última sesión del Concejo Deliberante se hicieron presentes.

Otro gremio que arroja representación en la Comuna es Upcn, que semanas atrás se declaró en estado de alerta y movilización por personal cesanteado. Por su parte, ATE realizará este martes una reunión conjunta con delegados de organismos nacionales para avanzar con una estrategia en común. Preocupa al sector la judicialización de la manifestación de trabajadores despedidos.