Señalan que el salario docente se proyecta unos 10 puntos por debajo de la inflación

Un informe nacional señala que la brecha entre porcentaje de aumento salarial docente e inflación es de casi 9 puntos en Corrientes. Gremios locales anticipan que esta podría acrecentarse por encima de los 10 puntos a fin de año, si se tiene en cuenta una proyección de inflación anual del 30 por ciento. Mientras tanto, esperan novedades de un pedido de reapertura de las conversaciones.

De acuerdo con un trabajo de la Universidad Austral, publicada por un medio nacional, de las 17 provincias que cerraron acuerdo con los sindicatos docentes a principios de 2018, ningún porcentaje logró alcanzar la inflación, la cual se disparó con la suba del dólar.

Esta semana, el Indec dio a conocer la última medición del Indice de Precios al Consumidor (IPC) que volvió a golpear el poco optimismo del Gobierno nacional en esta materia. Incluso, el viernes el presidente Mauricio Macri admitió en una conferencia de prensa en Jujuy, que la pobreza volverá a subir. En el aglomerado urbano Corrientes, según los últimos datos oficiales, el 36 por ciento de los hogares se encontraban bajo la línea de la pobreza en la segunda mitad de 2017.

En el NEA, en lo que va del año, la inflación trepó a 19,7 puntos y las expectativas de una desaceleración son prácticamente nulas. Si se relaciona este incremento con el aumento salarial que se otorgó hasta el momento a los docentes de Corrientes, que es del 11 por ciento, la brecha es de 8,7 puntos, según el informe de la Universidad Austral.

En marzo de 2018, el salario de un maestro de primaria con diez años de antigüedad era de 14.491 pesos en la provincia, con un básico de 6.107,35 pesos; y el de un profesor de nivel secundario con 15 horas cátedras, era de 13.739,07 pesos, con un básico de 5.040,53 pesos. Esto, según consigna el Informe Indicativo del Salario Docente de la Coordinación General de Estudios de Costos del Sistema Educativo del Ministerio de Educación de la Nación.

A esto se suma un aumento básico de 350 pesos en marzo. A lo cual, en julio se agregó mejoras en el plus remunerativo que alcanzó los 4.500 pesos para los educadores de la provincia.

Con la última incorporación de 300 pesos al básico en el segundo semestre, este se elevó a 6.407 pesos. En octubre, a su vez, se sumarán otros 300 pesos y el Fondo Compensador Docente, financiado por la Provincia, alcanzará los 2 mil pesos en este último mes mencionado. Por lo tanto, el salario inicial de bolsillo de un docente está previsto, rondará los 16 mil pesos.

Sin embargo, para los sindicatos docentes la mejora no compensaría las proyecciones de inflación. “En febrero llegamos a un acuerdo del 18 por ciento, cuando se pensaba que la inflación sería del 15 por ciento. Ahora todos los economistas dicen que para fin de año la inflación va a ser del 30 por ciento, si no es más”, expresó a El Litoral el secretario general de la Asociación Correntina de Docentes Provinciales (Acdp), José Gea. “Estamos hablando de una diferencia del 12 por ciento. Y todavía no cierra el año. La economía está en un amesetamiento”, indicó.

Por ello, Acdp presentó hace casi una semana un pedido de audiencia con el gobernador Gustavo Valdés, y, por tercera vez, un pedido de audiencia con el ministro de Hacienda y Finanzas de Corrientes, Enrique Vaz Torres. De esta manera, busca reabrir las conversaciones, tal lo acordado en febrero pasado.

“Todavía no tuvimos una respuesta. Estamos a la espera”, confirmó ayer el secretario general del gremio. No fue la única voz en señalar que era necesario renegociar. Semanas atrás se habían pronunciado en este sentido desde la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet) de Corrientes.

La semana pasada, por su parte, el Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación de Corrientes (Suteco) se declaró en estado de alerta y movilización. Además, ratificaron las demandas salariales de reapertura de la discusión salarial con un aumento del 35 por ciento anual, que incluya incorporar 4 mil pesos de emergencia por cargo; alcanzar los 20 mil pesos de salario inicial para equiparar con la nueva línea de pobreza fijada por el Indec, entre otros puntos.

Desde el sindicato, además, manifestaron su “preocupación por el aumento de chicos con necesidades básicas insatisfechas en las escuelas correntinas”, ya que identificaron un aumento de demandas alimentarias como copas de leche y almuerzos en los establecimientos educativos. También señalaron “recortes que se vienen aplicando en las partidas de leche para las escuelas, que ahora llegan cada 30 días (antes llegaban cada 15 días)”, según informaron desde Suteco.

Otras provincias

Según el informe de la Universidad Austral, en las 17 provincias que hubo acuerdo, entre ellas Corrientes, ninguna superó la inflación. Hay que tener en cuenta que en varias jurisdicciones se realiza una revisión o tienen previsto una cláusula gatillo. En otras, en tanto, es posible que recuperen más adelante. No obstante, en cuatro provincias no hubo rúbrica. Este es el caso de Buenos Aires, Chaco, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

La provincia con mayor brecha, de acuerdo con este trabajo, es Río Negro, donde la inflación regional fue del 20,5 por ciento y el aumento, del 7 por ciento. Esto marca una diferencia de -13,5 puntos. En segundo lugar, se puede mencionar a Tucumán, donde, con una inflación de 20,6 puntos, el incremento de sueldos fue del 8 por ciento, trazando una brecha de -12,6 puntos. En tercer lugar se encuentra Jujuy, con una brecha de -10,6 puntos.