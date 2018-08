Martín Fabro, que decidió volver para quedarse en Boca Unidos a jugar el torneo Federal A, luego de estar a préstamo la temporada pasada en Brown de Adrogué, no se fue conforme con la actuación del equipo titular de Boca Unidos en el amistoso de ayer ante Villa Alvear de Resistencia.

En diálogo con el programa periodístico El Deportivo de radio Continental Corrientes (97.3 Mhz), Fabro reconoció que “fue una mala práctica en general”. No obstante agregó que este tipo de partidos “siempre sirve”.

“Justo esta semana intensificamos el laburo, con un trabajo un poquito más fuerte y creo que se notó; y una vez que estamos cansados dentro de la cancha tenemos que estar más ordenados”, fundamentó.

Fabro indicó que el “minipartido” de preparación “era más que nada para hacer un rato de fútbol y seguir practicando la idea que esta vez no la pudimos llevar a cabo”.

Respecto a su ubicación en la mitad de la cancha junto a Martín Ojeda, dijo que “nos veníamos sintiendo muy cómodos en las prácticas anteriores a esta. En el primer amistoso la verdad que lo hicimos muy bien, pero hoy quizás no encontramos el volumen de juego. Son circunstancias, ya que vamos a tener rivales que se van a meter atrás y hay que encontrarles la vuelta”.

Para finalizar, Fabro señaló que la falta de información certera acerca del torneo crea “mucha incertidumbre, y al no tener nada confirmado es difícil para planificar y para todo el tema futbolístico”.