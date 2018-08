Asesinato del penitenciario: la viuda y su amante se abstuvieron de declarar

La Policía continúa analizando pruebas para finalizar el sumario que la semana que viene se entregará al juez de Instrucción Nº 2 de Corrientes, Juan Manuel Segovia, quien a partir de allí definirá las próximas diligencias en el marco de la investigación por el asesinato del cabo penitenciario Gabriel Tichellio (32).

Fuentes ligadas a la pesquisa precisaron a El Litoral que Lorena Encina (28), esposa de la víctima, se encuentra detenida en la Comisaría de la Mujer y el Menor Nº 1. En tanto que su amante, Miriam Beatriz Jara (32), en la Comisaría de la Mujer y el Menor Nº 2. Ambas ya no se encuentran incomunicadas y fueron habilitadas para recibir visitas.

En el caso de Encina, se pudo conocer que contrató a un abogado que por el momento prefiere trabajar en el anonimato.

En tanto Jara es representada por un defensor oficial para garantizar el proceso. Se trata de la doctora Patricia Barbis.

Por una cuestión de estrategia, ambas acusadas decidieron no declarar en sede policial, por la complejidad de la causa, y pretenden conocer las pruebas que existen en su contra.

Hasta el momento no hay testigo presencial del crimen, aseguraron a este medio. Había trascendido que tal vez uno de los hijos del matrimonio podría haber visto el homicidio.

En la causa hay seis testigos y podrían sumarse más a la lista una vez que el sumario pasa a la esfera judicial.

El fiscal Raúl Pasetto se interiorizó de la causa y dio algunas directivas a los investigadores.

Cabe recordar que Encina y Jara están acusadas de matar al penitenciario en su casa del barrio Nuevo, mientras se encontraba durmiendo en el dormitorio.

De acuerdo a la pesquisa, la víctima fue trasladada en un vehículo utilitario hasta la zona de la Ruta Nacional Nº 12 y avenida Maipú. Lo abandonaron en el asiento trasero. El cuerpo fue hallado por la Policía el pasado jueves 26 de julio a la noche.

El matrimonio tiene tres hijos que hoy están separados y al cuidado de distintos familiares.