n Boca Unidos no pudo con Villa Alvear en el segundo amistoso de preparación con vistas al torneo Federal A 2018/19. El equipo titular “aurirrojo” igualó ayer 0 a 0 frente a su par de Villa Alvear de Resistencia.

El partido de preparación, realizado en una de las canchas auxiliares ubicadas en el complejo Leoncio Benítez del barrio 17 de Agosto, se dividió en realidad en tres “minipartidos” de 30 minutos cada uno. En el primero fue empate de los titulares, en el segundo tampoco hubo goles entre los suplentes, y recién en el tercero los juveniles “liguistas” del local pudieron desequilibrar al vencer por 1 a 0.

La decisión de jugar tres “minipartidos” fue tomada por el cuerpo técnico de Boca Unidos para no arriesgar físicamente a los jugadores del plantel profesional, que el martes tuvieron jornada de doble turno con trabajo en arena por la mañana, rutina que se repetirá hoy.

Tal como se preveía, el técnico “aurirrojo” Carlos Mayor repitió ayer nombres y sistema táctico (3-4-1-2) utilizado en el primer amistoso ante Ferroviario, así como en los encuentros de práctica que viene realizando el plantel.

Sin embargo, ante Villa Alvear, Boca Unidos careció de profundidad ofensiva y también de definición, al no poder concretar un par de claras chances de gol desperdiciadas, con una tapada de Jara a Ledesma y una definición de Cáceres que se fue ancha.

Los suplentes, igual

Luego fue el turno de los suplentes de Boca Unidos, que salieron a la cancha plantados con un sistema táctico 4-4-2. El único que se repitió del primer “minipartido” fue el defensor Ariel Morales.

El equipo local formó con Lucas Cabrera; Matías Espíndola, Lucas Galati, Ariel Morales, Alejandro Leani, Gerardo Maciel, Ataliva Schweizer, Fabrizio Palma, Oscar Urbina; Gonzalo Ríos y Cristian Núñez.

Los alternativos “aurirrojos” buscaron con mayor decisión el arco de enfrente, pero tanto Núñez como Ríos se encontraron con un par de buenas intervenciones de Jara. Además, en un par de ocasiones el equipo chaqueño respondió de contraataque, encontrando desbalanceado al local, obligando a una tapada de Cabrera, mientras que un disparo de tiro libre de Walter Ayala fue devuelto por el caño izquierdo.

Unica victoria

Finalmente, Boca Unidos mandó a la cancha a una base del equipo que participa del torneo de la Liga Correntina, que ante un rival ya agotado, a pesar de los cambios, logró desequilibrar sobre el final con un gol marcado por Lautaro Larrasabal.