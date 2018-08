Boca y un debut con triunfo contundente en Copa Argentina

Luego de que River e Independiente hayan sido noticia semanas atrás por sus goleadas, en la Copa Argentina, 7-0 a Central Norte y 8-0 a Central Ballester, respectivamente, Boca no quiso ser menos y mantuvo esa sintonía para debutar en el certamen ante Alvarado, de Mar del Plata y lo goleó 6-0 en un partido muy desparejo.

Los goles fueron marcados, en el primer tiempo, por Lisandro Magallán (5 m.), Ramón Abila (25 m.) Pablo Pérez (29 y 35m.) y en el segundo por Paolo Goltz (10 m.) y Carlos Tevez (42 m.).

El equipo de Guillermo Barros Schelotto pisó fuerte en la Fortaleza de Lanús.

Si las dudas podían hacerse ver a una semana de enfrentar a Libertad, de Paraguay, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, el torneo obsesión del plantel xeneize, eso quedó descartado desde el inicio del encuentro porque fue en busca de su humilde rival para cocinar su cena bien temprano y empezar a poner la cabeza en lo que más le atrae: volver a ser campeón de América tras 11 años.

Boca lo ganó desde todos lados. La diferencia fue muy grande: en búsqueda, juego, velocidad, dinámica, precisión, efectividad y seguridad. Guillermo y sus hombres no quisieron ser menos que los otros “grandes” y en la Copa Argentina no tuvieron piedad.

Conociendo la velocidad y contundencia que caracteriza a Boca, la posición inicial de Zárate fue ideal por una cuestión sencilla: Mauro terminó de unir los puntos sueltos del equipo. Es ahí donde se entiende por qué juega él y no Tevez.

Con el triunfo de anoche, Boca pasó a los 16avos de final de la Copa Argentina, instancia en la que se enfrentará a Atlético Tucumán, que viene de eliminar a Patronato de Paraná con un triunfo por 2 a 1.