El Foro de Intendentes del PJ volvió a reunirse y alertó: “Hay un letargo”

El novel Foro de Intendentes del Partido Justicialista volvió a reunirse ayer, pero esta vez en Yofre. “Hay un letargo”, alertaron.

El intendente de Santa Lucía, José Sananez, junto con el intendente de San Roque, Raúl Hadad, el de Santo Tomé, Mariano Garay, la intendenta de Mercedes, Elvira Sánchez y el intendente de Paso de los Libres, Martín Azcúa, conforman el nuevo espacio interno del PJ que se consolidó con una nueva reunión en Yofre.

Sananez expuso que “se consolidó el espacio político que representa a varios jefes territoriales, creemos que debemos tener una participación mucho más activa, que le puede servir mucho al partido para zonas que no tienen representación o territorio”.

Asimismo, expresó que “no es un llamado de atención, simplemente que el protagonismo nuestro no es significado de ruptura, solo creemos que después de las elecciones no se hicieron las cosas como corresponde, no se hizo una autocrítica y creemos que a través de esto podemos contribuir”.

En este mismo sentido, manifestó que “es un nuevo espacio, no es un foro de intendentes porque hay intendentes que vamos a estar y otros no, seremos 15 de un total de 29 intendentes justicialistas en la provincia; buscamos darle participación más activa a quienes no tienen participación”.

Acerca de la conducción del PJ, el Jefe comunal dijo que “queremos una nueva forma para que funcione el partido en cuestiones orgánicas, hay un letargo, lo primero que hay que hacer es replantearse ciertas cosas”.

Además, consideró que “Camau y Ríos han superpuesto sus egos al trabajo colectivo, para la construcción, no significa que sean mala gente”. Al mismo tiempo agregó que “hay mucha dirigencia que nos pedía esto, algún sector del sindicalismo, militantes; en Corrientes vamos a tener nuestro lugar para ir teniendo conexión con la dirigencia de Capital”.