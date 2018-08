La vida de los vulnerables

Vale la pena detenerse a pensar en esto que escribió Leonardo Pucheta. Dice así: “A esta altura no tiene sentido expedirse con corrección política al respecto: no hubo ni habrá debate, es una farsa que desnuda la pobreza intelectual de gran cantidad de nuestros dirigentes, la incoherencia de los postulados que dicen defender, la estrecha vinculación con intereses ajenos a los del pueblo y la falta de interés (o ineptitud) para afrontar y resolver los problemas que aquejan a los habitantes de nuestro país.

Pero parece que no importan, pues acto seguido siempre se presentan los mismos eslóganes que permanecen indemnes al rigor de aquellos.

Quizás quienes creemos que debe favorecerse siempre la defensa de toda vida sin distinción estemos equivocados y estén en lo correcto quienes afirman que para resolver los problemas de unos debe eliminarse a otros que aún se encuentran menos desarrollados o no son deseados.

La señora Martha Rosenberg, por ejemplo, sostuvo que el hijo comienza a existir cuando la madre lo reconoce como tal. Quizás tenga razón. Habría que proceder a eliminar sistemáticamente a todos los que, nacidos o no nacidos, no son reconocidos como hijos. No importa lo que el menor sea desde el punto de vista biológico o el reconocimiento jurídico correspondiente, habría que quitarle la vida.

Por otro lado, el biólogo Alberto Kornblith afirmó que la vida de los seres gestados no es independiente de sus madres y que, por lo tanto, “hasta el nacimiento son casi un órgano de la madre”. También sostuvo que el concepto de vida humana es una construcción social basada en el consenso y elogió el diagnóstico prenatal por la posibilidad que ofrecería para la elección del aborto en función de características no deseadas en el gestado. Comprendido. Deberíamos ensanchar el debate en curso y revisar el consenso imperante en materia de reconocimiento de derechos. Todos aquellos que a criterio de la mayoría no merezcan protección jurídica deberían ser automáticamente eliminados y, para ser más exacto, privar de sanción penal a los que los mataran.

En relación con la selección de la descendencia imagino un mundo más productivo, librado de personas con limitaciones funcionales y uniforme genéticamente, imagino un mundo feliz. Si personas con discapacidad ya hubieran nacido y el consenso imperante lo permitiera, deberán ser toleradas. Caso contrario, podríamos quitarles la vida a todos.

Quizás tengan razón y debamos eliminarlos a todos.

Si quienes requieren nuestro cuidado (niños, ancianos, personas con discapacidad, gente carente de recursos materiales, etcétera) molestan, pues entonces, que les “interrumpan” la vida a todos. Si algunos no son valorados como funcionales a la maquinaria “social”, sobran. Que les quiten la vida a todos.

A meses del inicio de la discusión sobre la liberalización del aborto, planteada mediáticamente y promovida por el Poder Ejecutivo, advierto que hay dos modelos drásticamente opuestos. Uno es el camino largo, costoso y contracultural, el que implica asumir la realidad y trabajar incansablemente por cambiar las bases inequitativas de nuestra sociedad. El otro es el camino del atajo, uno signado por la resignación y el escepticismo, que parte de premisas falsas y alude a reclamos sociales inexistentes para tapar los reales, los que evidentemente son advertidos como imposibles de resolver.

El camino contracultural es el de la protección de toda vida humana, el que no se asusta frente a la adversidad y la profunda crisis económica, social y cultural de nuestro país, ni frente a las presiones de organismos internacionales. El camino del atajo es el que proponen sin tapujos incluso miembros del Gobierno, como los ministros de Salud y de Ciencia y Tecnología, los que han sostenido que, como no pueden resolverse los problemas de acceso a la salud de las mujeres, el aborto es la única respuesta que puede ofrecer, o que el aborto es una forma de eliminar “el flagelo de los hijos de los pobres”, respectivamente. El atajo es defendido también por muchos diputados y senadores que confiesan su incapacidad para atender a las cuestiones de fondo.

El proyecto de legalización y liberalización del aborto no resuelve los problemas de la maternidad vulnerable y expresa un total desprecio por la vida humana, por toda vida humana.