Nicolás Segurado tuvo que abandonar en Quebec

La segunda presentación de Nicolás Segurado en el circuito mundial de aguas abiertas tuvo el pasado fin de semana un final inesperado. La baja temperatura del agua en Roberval, Quebec (Canadá) obligó a que el correntino tenga que abandonar la prueba cuando ya habían transcurrido más de 90 minutos desde la largada.

Una situación similar sufrió el brasileño Matheus Evangelista que, junto con Segurado, fueron los dos nadadores, de los 15 participantes, que no pudieron completar el recorrido previsto (32 kilómetros).

La prueba fue ganada por el italiano Edoardo Stochino (7 horas, 10 minutos y 52 segundos), mientras que el podio se completó con el local Xavier Desharnais (7 horas, 10 minutos y 53 segundos y el alemán Alexander Studzinski (7 horas, 10 minutos y 59 segundos).

Por su parte, Guillermo Bértola fue el argentino mejor ubicado. Finalizó en la sexta posición con un registro de 7 horas, 21 minutos y 42 segundos. Después llegaron Damián Blaum (noveno) y Joaquín Morero Muñoz (décimo tercero).

Mientras que entre las mujeres, la argentina Pilar Geijo logró el tercer lugar detrás de Bárbara Pozzobon (Italia) y Morgane Dornic (Francia).

El agua del lago, donde se disputó la segunda fecha del evento internacional, habitualmente tiene una temperatura, en esta época del año, de 15º. El nuevo reglamento de la Federación Internacional de Natación (Fina) establece que el uso del traje de neopreno es opcional, si la temperatura es menor de 20º y obligatorio si es menor a 18º.

“Lamentablemente, dos semanas de intenso calor previas a la carrera provocaron que la temperatura del agua sobrepase por muy poco el límite para usar traje”, comentó Segurado. “Aunque sea así en la mitad del lago, en la primera hora y media, tuvimos que atravesar el río Peribonka con 17°, siendo esto muy perjudicial para mi equipo ya que entrenamos en una pileta con 30° durante todo el año”.

El nadador, que está radicado desde hace varios años en Córdoba, relató: “Intenté sobreponerme a la situación, pero mi cuerpo no estaba preparado para tanta diferencia de temperatura. Comencé a entumecerme, marearme y perder fuerza, hasta que la falta de oxígeno, por mi condición de asmático, me hizo decidir subir al bote para ser atendido”.

Segurado, también, reconoció que esta situación lo dejó disconforme, ya que “el resultado no fue el esperado. Sin embargo, lo tomo como experiencia para mejorar la preparación de próximas competencias”.

El deportista que habitualmente representa al Corrientes Tennis Club participó de la primera etapa del circuito (Santa Fe-Coronda) donde logró el séptimo puesto de la general. La siguiente carrera y última del circuito de maratones acuáticas está prevista para el 25 del presente mes, en la ciudad de Ohrid, Macedonia.