Se vendieron vuelos a Buenos Aires desde $399

Como estrategias comerciales, las principales aerolíneas que operan en el país ayer lanzaron promociones y descuentos, de poco más del 50% en algunos casos, en los precios de los pasajes aéreos. Esto generó una masiva demanda por parte de los pasajeros: mientras que la firma “low cost” Flybondi ofrece vuelos entre Corrientes y Buenos Aires a $399, Aerolíneas Argentinas y Austral brindan el mismo trayecto en valores de entre $575 y $591. Se trata de ofertas que se extenderán por un plazo de entre 5 días y una semana y que abarcan las compras de pasajes ida y vuelta con 30 días de anticipación, por lo que los boletos podrán comenzar a utilizarse a partir del 1 de septiembre.

Las promociones y descuentos, que comenzaron a regir desde las 00 de ayer, generaron una masiva demanda que se tradujo en el colapso durante algunas horas del día de las páginas web donde podían adquirirse los pasajes. Las compañías aéreas informaron que la demanda superó ampliamente las expectativas y, al cierre de esta edición, en algunos casos ya no habían lugares económicos o con promociones para algunas jornadas de septiembre.

Desde los primeros minutos de ayer, la empresa Flybondi informó que se encuentran disponibles distintos descuentos en los pasajes aéreos y que las promociones se extenderán hasta el domingo 5 de agosto. El costo promocional por tramo es de $199, cuya primera tanda de 10 mil boletos se agotó en pocas horas.

En cuanto a los pasajes disponibles para el destino Corrientes-Buenos Aires y viceversa, Flybondi ofrece pasajes a $399, que podrán ser utilizados a partir del 1 de septiembre.

Asimismo, la empresa informó que entre las 00 y las 18 de ayer se vendieron más de 24 mil pasajes con ofertas para los distintos destinos que ofrece, con un promedio de visita en su página web de 150 mil personas sólo hasta las 13.

A su vez, Aerolíneas Argentinas y Austral también aplicaron descuentos de hasta más del 50% en el costo de sus pasajes con valores promedio por tramo de $499, y para el destino Corrientes-Buenos Aires, siempre comprando ida y vuelta con 30 días de anticipación, informaron que el valor del vuelo es de entre $575 y $591. Sin embargo, la gran demanda de ayer no sólo hizo que colapsara el sitio web, sino también provocó que para ciertos días de septiembre ya no hayan lugares promocionales disponibles.

Desde la firma destacaron que durante las primeras 10 horas de ayer se vendieron 5.400 pasajes, cuando habitualmente sólo se comercializan unos 700.