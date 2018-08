Trasladaron a los detenidos por el escándalo del cuaderno que relataba la corrupción

(Clarín) Oscar Centeno no ocultó su nerviosismo ante el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli. Cuando comenzó la indagatoria, el ex chofer de Roberto Barata -ambos detenidos en la causa judicial que reconstruye el camino de coimas millonarias vinculadas a empresas de la construcción y del sector energético- el primer detenido en este expediente designó un defensor oficial quien en ese momento no se encontraba con él. Por ello, el acto formal de la indagatoria se realizará hoy y será allí cuando Stornelli le proponga se un imputado colaborador.

Todos los detenidos fueron trasladados este jueves por la mañana a Comodoro Py. Todos, menos Gerardo Ferreyra, guardaron silencio. El empresario K dejó unas pocas palabras al subir al móvil policial que lo dejó en Tribunales: "Esto es un show mediático. No pagué coimas".

Los ocho cuadernos manuscritos que constan en la causa son adjudicados a Centeno. En ellos anotaba notas de tres a doce renglones cada una. Escueto, como si redactara una bitácora de viaje, sólo escribía “sin opiniones personales”, datos precisos: “Fecha, a las 9.30 busque al Licenciado (por Baratta) y lo llevé al Ministerio, salimos a las 11 y lo llevé a (pone dirección) y volvimos al ministerio”.

Así, en reiteradas oportunidades, marcando un circuito de movimientos que sospecha la justicia, responde a puntos que responden a un mecanismo “aceitado por el que se movía dinero espurio”, indicaron fuentes judiciales a Clarín. Es decir: coimas.

En este mecanismo hay 36 personas involucradas, desde el empresariado hasta ex funcionarios y laderos kirchneristas como Rudy Ulloa Igor. Centeno está señalado como parte de una asociación ilícita destinada al pago y cobro de sobarnos. Y era parte de la movilización de esos fondos, según se investiga en la causa.

Hubo un punto de conexión con la declaración de la ex esposa de noviembre de 2017 en otra causa, quien dijo que iban con bolsos con plata, y que él “anotaba todo”. De los números consignados en estos cuadernos se puede contabilizar unos 53 millones de dólares. Sin embargo, en un trabajo de análisis de la documentación, se detectó que hubo más pagos que no fueron consignados directamente y que elevan la cifra a más de 160 millones de dólares.

La indagatoria de Centeno, el primer acto de defensa que tiene cualquier imputado, iba a realizarse ayer. Pero al ingresar al juzgado en el cuarto piso, el magistrado le preguntó quién lo defendería, “Norberto Frontino es mi abogado (su abogado en otras dos causas, por extorsión y enriquecimiento ilícito”.

Ante tal afirmación, el juez Bonadio le dijo al ex chofer que no tenía abogado designado. “¿Qué opciones tengo?”, respondió más inquieto. “Frontini, pero lo tiene que designar, otro penalista o un defensor oficial”. Hubo un silencio de varios minutos hasta que Centeno señaló, “que me pongan un defensor oficial”.

Eran las 17.30 y el defensor de turno Gustavo Kollmman pidió que el acto de la indagatoria se realice esta mañana para poder reunirse con el acusado. Algo que se undefined, y Centeno fue trasladado desde Comodoro Py al predio de la Policia Montada en la calle Cavia, en Palermo. En el marco de esta indagatoria, el fiscal Stornelli le ofrecerá acogerse al programa al que ya ingresó Alejandro Vandenbroele (señalado como testaferro de Amado Boudou) y Leonardo Fariña.

El año pasado ,la ex esposa de Centeno declaró en otra causa señalando que vio a su entonces marido repartiendo bolsos con dinero. También dijo que el chofer compró una casa en Salta y departamentos en Capital. Por estas últimas operaciones está imputado en otra causa por enriquecimiento junto a Baratta.