Boca juega mal y pierde con Estudiantes

Boca se presenta hoy en la cancha de Quilmes, para jugar frente a Estudiantes, en un partido válido por la segunda fecha de la Superliga en el cual el equipo de La Ribera buscará una victoria que le permita mantenerse en la cima del campeonato, mientras que el Pincha intentará lograr su primer triunfo en el torneo.

El encuentro se concretará a partir de las 15.30 en el estadio Centenario de Quilmes (donde el elenco platense hace de local en algunas oportunidades), será arbitrado por Diego Abal e irá televisado por la señal deportiva de cable Fox Sports.

Estudiantes de La Plata no tuvo un buen debut en la Superliga ya que cayó por 1 a 0 en su visita a Godoy Cruz y para buscar su primera sonrisa en el campeonato, el técnico Leandro Benítez pondría a los mismos once que empezaron jugando en Mendoza la jornada pasada.

Benítez decidió que el mediocampista Rodrigo Braña no se concentre para que siga con su puesta a punto pensando en llegar de la mejor manera al partido del martes 28 de agosto en el que el conjunto de La Plata se medirá frente al Gremio en Porto Alegre, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Cardona irá por Tevez y Abila seguirá en el banco

El elenco dirigido por Guillermo Barros Schelotto venció como local a Talleres de Córdoba por 1 a 0 en la primera fecha de la Superliga mientras que el pasado miércoles perdió por 3 a 0 frente al Barcelona de España por la Copa Joan Gamper.

Tomando como referencia el encuentro ante el conjunto cordobés, el técnico de Boca confirmó que hará dos modificaciones, una en la defensa donde Paolo Goltz entrará en lugar de Carlos Izquierdoz. En tanto, Barros Schelotto decidió colocar a Edwin Cardona en reemplazo de Carlos Tevez, quien en la primera fecha de la Superliga erró un penal y mañana ocupará un lugar en el banco de suplentes.

Si bien se preveía que el entrenador pondría a Ramón Abila por Tevez, finalmente decidió colocar a Nández en la mitad de la cancha y Mauro Zárate será el nueve de área ante el equipo platense.

Por otra parte, San Martín de San Juan recibirá a Unión de Santa Fe, desde las 17.45, en el cierre de la segunda fecha.