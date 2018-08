Regatas comenzó su segunda semana de pretemporada

El equipo profesional del Club de Regatas Corrientes comenzó este lunes su segunda semana de pretemporada, con vistas a su participación en el Súper 20, previsto para el 25 de septiembre ante La Unión de Formosa en el "José Jorge Contte".

En una jornada con mucho frío, el entrenamiento fue intenso como propone, como es habitual, el técnico Lucas Victoriano, con rutinas físicas a cargo del preparador físico Fernando Suárez.

Además de ejercicios en cancha a cargo del técnico asistente Ignacio Barsanti, ante la atenta mirada, supervisión y aporte continúo de Lucas Victoriano, siempre con mucha intensidad y dinámica.

Por otra parte también se realizaron trabajos de neurociencia aplicada al entrenamiento deportivo, con Fabián Ramírez Barrios y Javier Saiz, como principales actores, entre otros.

Del entrenamiento fueron de la partida Jonatan Treise, Marco Giordano (juvenil), Juan Pablo Corbalán (Sub 23), Paolo Quinteros, Juan Pablo Arengo (Sub 23), Erik Thomas (Sub 23), Fabián Ramírez Barrios, Javier Saiz, y Tayavek Gallizzi; entre otros.