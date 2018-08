Almagro eliminó a Cipolletti y el cotejo culminó suspendido por incidentes

La clasificación a Octavos de Final de la Copa Argentina para Almagro, de la Primera B Nacional, quedó opacada por los incidentes que protagonizaron los hinchas de Cipolletti de Río Negro, en la ciudad neuquina de Cutral Có, que no dejaron terminar el partido que ganaba el “Tricolor” por 2 a 0.

Con siete minutos por jugar, los simpatizantes del club rionegrino protagonizaron una serie de hechos violentos que incluyeron el robo de un matafuegos a los bomberos y forzaron la suspensión del partido.

“Rompieron el alambrado, le robaron un matafuego a los bomberos, la policía no me dio garantías y por eso el partido está suspendido a los 39 minutos del segundo tiempo”, explicó el árbitro Julio Barraza.

A esa altura, Almagro había podido demostrar la diferencia de categoría en el campo de juego, con tantos de Joaquín Susvielles y Maximiliano García, ambos de cabeza, a los 35 minutos del primer tiempo y a los cinco del segundo, respectivamente.