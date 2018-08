Dujovne descartó pedir adelanto de desembolsos al FMI por Stand By

El Gobierno descartó pedir un adelanto de desembolsos de la línea de financiamiento que obtuvo del Fondo Monetario Internacional (FMI), afirmó el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.

Dujovne dijo que Argentina no necesita un adelanto de los desembolsos del FMI de septiembre y noviembre, y señaló que está satisfecho con la batería de medidas que anunció el Gobierno el martes para recortar gastos y fortalecer las arcas del Estado.

"Fue una muy buena semana porque avanzamos con medidas concretas que impactan en el Presupuesto 2019. Cuantas más señales podamos dar en términos de que el déficit de 1,3% del PBI para el año que viene está asegurado, mejor reaccionará la economía", explicó el ministro. A su vez, el titular de la cartera de Hacienda no descartó la posibilidad de que Argentina solicite una línea de crédito al Tesoro estadounidense, aunque explicó que, por ahora, no es algo que el Gobierno del presidente Mauricio Macri esté considerando. "Estamos cómodos con el programa del FMI. El Banco Central sí negocia con China un swap", agregó.