El arzobispo de Dublín al Papa: “No basta con pedir perdón por los abusos”

El arzobispo de Dublín, Diarmuid Martin, ha dirigido este domingo un mensaje contundente al Papa Francisco, quien tiene previsto visitar la capital irlandesa el próximo 25 de agosto. “No basta con pedir perdón. Las estructuras que permitieron o facilitaron los abusos deben ser aniquiladas, y aniquiladas para siempre”, exigió el prelado en su homilía dominical en la Procatedral de Santa María, sede episcopal del arzobispo católico de Dublín y prelado de Irlanda.

La llegada del pontífice viene precedida por un nuevo escándalo de abusos a menores por parte de sacerdotes en Pensilvania (EE.UU.). Francisco va a presidir el Encuentro Mundial de las Familias y a reunirse con las autoridades eclesiásticas y políticas irlandesas, un país de fuerte raíz católica pero que también está viviendo su propia crisis con una pérdida constante de fieles.

Diarmuid Martin quiso hacer un acto de contrición previo a la llegada del Papa y admitió sin ambages la arrogancia mostrada en los últimos años por la Iglesia Católica ante la cascada de revelaciones de casos de abusos. “Los escándalos de abusos en la Iglesia han provocado un arraigado resentimiento entre los creyentes. No es sólo rabia ante el horror de estos abusos, sino rabia por el papel desempeñado por la jerarquía eclesiástica al agravar el sufrimiento de tantos seres, en instituciones para niños, para madres solteras o para mujeres vulnerables”, dijo en su homilía.

No es habitual escuchar de un alto rango de la Iglesia católica un ejercicio de autocrítica tan duro como el expresado por el arzobispo irlandés, quien aseguró que durante años la institución ha sido “autoritaria, autocrática y autoprotectora” y ha impuesto “un mundo de reglas estricto hasta el punto de no tener respeto hacia la vida personal de muchos, en especial hacia las mujeres”.