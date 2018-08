El plantel de Boca Unidos parte hacia Rafaela

Boca Unidos sale de gira. En la recta final de su preparación para participar del torneo Federal A 2018/19, el plantel del equipo correntino partirá esta medianoche desde su sede de avenida costanera Sur Juan Pablo II hacia Rafaela, donde se establecerá para disputar en ciudades cercanas los últimos dos encuentros amistosos antes de que se inicie el certamen.

Los dirigidos por Carlos Mayor enfrentarán el miércoles a Unión de Sunchales, y el sábado harán lo propio ante Sportivo Belgrano de San Francisco, equipos que también se alistan para participar del certamen de ascenso federal.

Hasta el momento, el equipo Aurirrojo jugó cuatro encuentros de preparación, tres de los cuales fueron ante conjuntos de Liga, y el último ante un rival que participará en la misma categoría.

El primer juego formal de Boca Unidos fue ante Ferroviario de la Capital correntina, al que superó 3 a 0.

En el segundo partido, el rival fue Villa Alvear de Resistencia, con el que igualó 0 a 0; mientras que luego le ganó 2 a 0 a Defensores de Puerto Vilelas.

Finalmente, en el último de los amistosos, Boca Unidos enfrentó al rival más exigente: Chaco For Ever, con el que igualó 0 a 0 al cabo de una hora de juego el pasado sábado en el estadio del barrio 17 de Agosto.

Triunfo de Crucero

Crucero del Norte, que se prepara para participar del torneo Federal A le ganó 2-0 a Guaraní Antonio Franco, en un partido disputado en Eldorado.

Los once del Colectivero, conducido por Sandro Bárbaro, fue con Marcos Argüello, Alejandro Pérez, Matías Presentado, Sebastián Diana, Guillermo Sotelo; Rodrigo Cerdán, Franco Cabrera, Lucas Oviedo, Federico Martínez; Osvaldo Miranda y Leonardo Marinucci.

Los goles fueron marcados por Cabrera y Miranda. En tanto que Enzo Bruno se recupera de una lesión.

Otro amistoso

Sarmiento de Resistencia recibirá el sábado en su estadio a Crucero del Norte, en un nuevo encuentro de preparación con vistas al torneo Federal A, en el que ambos compartirán zona.

Para el decano chaqueño será el cuarto amistoso de la pretemporada, ya que previamente se midió con Sortivo Luqueño y Colón, en Asunción, mientras que luego lo hizo ante Central Córdoba de Santiago del Estero.

En todos los casos, el técnico chaqueño Raúl Valdés alistó al mismo equipo: Juan Carrera; Pablo Cuevas, Brian Berlo, Ronald Huth, Federico López; Angel Piz, Claudio Cevasco, Rodrigo Castro; Gonzalo Cañete, Luis Silba y Sebastián Parera.