Encuentran a dos pescadores que se habían perdido en Río de la Plata

Fueron seis días de angustia para Enzo Zárate (18), Lucas Vivas (20) y sus familias. Pero la historia terminó con final feliz. Los jóvenes pescadores que habían desaparecido el domingo 12 de agosto en una zona peligrosa de la costa del Río de la Plata a la altura de Hudson, en Berazategui, fueron encontrados con vida el sábado por la tarde tras un intenso operativo de búsqueda por agua y tierra.

Luego del rescate a cargo del equipo de Guardavidas y Defensa Civil local, Zárate y Vivas fueron derivados por personal del Same al Hospital Evita Pueblo, donde quedaron internados.

“Les tienen que hacer análisis porque llegaron deshidratados. Todavía no pude ver a mi hijo ni conversé con los médicos. Estamos todos los familiares acá, la verdad que fue un volver a nacer”, dijo el papá de Enzo, Leonardo Zárate, desde el centro de salud.

“Se fueron a pescar y en un momento se perdieron en el bosque. No hubo ningún tipo de comunicación, ya que no se habían llevado los celulares. Estuvieron seis días sin comer y tomando agua de lo que podían encontrar”, precisó Zárate. Desde la Jefatura Departamental de Quilmes explicaron: “Las tareas fueron llevadas a cabo por tierra, aire y agua utilizándose motos y drones, como así también con vehículos especiales”.