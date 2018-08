Impresión de patente en cascos: sigue la polémica y podrían convocar a organizaciones

El proyecto de ordenanza que plantea que en los cascos de los motociclistas figure la identificación alfanumérica del dominio ingresó el pasado jueves, y ya generó un gran revuelo entre las personas que utilizan este medio de movilidad.

A partir de esta semana comenzará su análisis en la comisión de Legislación, y asoman posturas disímiles respecto a la propuesta.

Algunos concejales de la oposición apuntan a que como primera medida se hagan cumplir las normativas ya existentes. “Tienen que aumentar los mecanismos de control”, señaló el edil Ataliva Laprovitta (PJ), y aclaró que en este caso se trataba de una postura personal ya que aún no se pusieron de acuerdo con el bloque Podemos Más, sobre esta cuestión en particular.

“En este punto debería darse también la mentada alineación Nación, Provincia y Municipio, así como deberían aumentar los controles tanto de tránsito como policiales. Las ordenanzas están, pero los controles están relajados”, postuló.

Por su parte, el concejal del oficialismo Fabián Nieves no sentó postura sobre la propuesta de obligar a los motociclistas a la impresión de la patente en los cascos, pero consideró como importante que una iniciativa de este tipo abra el debate respecto a la problemática de inseguridad en la ciudad de Corrientes.

“Hay que dar un amplio debate y convocar a los distintos sectores para que se expresen sobre el proyecto”, señaló.

“La seguridad es el bien colectivo que más se demanda, efectivamente, y bienvenido sea el debate”, agregó.