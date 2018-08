Indonesia: nuevo sismo en la isla en la que murieron 460 personas a principios de mes

En medio del intento por levantar la isla de los escombros generados por un fuerte sismo que golpeó esta zona de Indonesia a principios de agosto y que provocó la muerte de al menos 460 personas, un nuevo y potente terremoto sacudió ayer Lombok y causó deslaves en el monte Rinjani y daños en edificios.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos, el temblor tuvo su epicentro en el noreste de la turística isla, fue de magnitud 6,3 y se registró a una profundidad de 7 kilómetros. Además, se sintió en la vecina isla de Bali y estuvo precedido por otro de magnitud 5,4 registrado minutos antes.

“Estaba conduciendo para entregar ayuda a los evacuados cuando vi que los postes de electricidad se movían. Me di cuenta que era un sismo”, dijo Agus Salim, un habitante de la isla. “La gente comenzó a gritar y a correr en la calle”, agregó.

Otro de los testigos, Endri Susanto, indicó: “Todo el mundo salió corriendo. La gente se congrega en los campos, completamente al aire libre, está aterrorizada, está traumatizada por los precedentes sismos, porque las réplicas no parece que vayan a acabar alguna vez”.

El movimiento telúrico generó deslaves en las laderas del Rinjani y escenas de pánico en las aldeas, que intentan salir adelante en una país propenso a los seísmos por su ubicación en el llamado “Cinturón de Fuego”, una zona de volcanes y fallas geológicas en la cuenca del Pacífico. Un video grabado por la Cruz Roja mostró las nubes de polvo que se originaron en la montaña.

Las sacudidas derribaron motocicletas y causaron daños en edificios del subdistrito de Sembalun, incluyendo una construcción comunitaria que colapsó. El inmueble ya se había visto afectado por los temblores anteriores. En el listado de estructuras con desperfectos había además viviendas y una mezquita, agregó. Por el momento no se reportaron víctimas mortales, señaló el portavoz, que dijo que las autoridades siguen recabando información.