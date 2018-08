La Copa de Oro tuvo su punto de partida con la jornada inaugural

La Copa de Oro Zona Norte de fútbol de salón se puso en marcha ayer en Corrientes con el acto inaugural realizado en el estadio de Hércules y los partidos de la primera jornada disputados en este escenario y en el de Islas Malvinas en las 1.536 Viviendas.

La ceremonia central de inauguración tuvo lugar en Hércules, con la presencia de las delegaciones que compiten en el torneo dividido en seis zonas para la primera fase.

El abanderado durante el acto fue el jugador de Victoria Gaspar Fidel Cáceres, y como escoltas ingresaron a la ceremonia César Solis de Bañado Norte y la jugadora Yanina Mendoza de Yaguareté. Durante la primera jornada disputada ayer por la zona B, San Cristóbal de Esquina consiguió una buena victoria frente a Rosario Central por la mínima diferencia, 1-0.

En tanto que Monumental de Itatí cayó frente a Paso a Paso de Puerto Vilelas por 3 a 2. Este partido correspondió a la zona F y se jugó en cancha de Hércules, al igual que el anteriormente mencionado.

Además, en los otros cotejos disputados antes del acto inaugural en el estadio ubicado sobre la calle Brasil, los resultados fueron: Francisco de Godoy de Rosario 5 - El Bosque de Tucumán 6 (Grupo A) y El Porvenir de Ushuaia 1 - Defensores de Olivo de Capital Federal 2 (Grupo F).

En la sede del estadio de Islas Malvinas El Chimao de Paso de los Libres perdió contra los mendocinos de Deportivo Maipú 4 a 1 en el marco de la Zona D. Por este mismo grupo, los capitalinos de Comunicaciones le ganaron a Makallé de Puerto Vilelas por 4 a 0.

Mientras que en la parte final de la programación dominguera debían presentarse los equipos correntinos de Complejo Oriana, Victoria y Fénix.

Segundo día

El programa de partidos para la jornada de hoy es el siguiente:

Cancha de Hércules: 15.00 Defensores de Olivo vs. Paso a Paso, 16.30 Monumental vs. El Porvenir, 18.00 Francisco de Godoy vs. La Cumbre, 19.30 Rosario Central vs. José Hernández, 21.00 Victoria vs. San Cristóbal y 22.30 El Bosque vs. Complejo Oriana.

Cancha de Islas Malvinas: 15.00 La Toma vs. Nolting, 16.30 Plomito vs. Lacar Fish, 18.00 Makallé vs. El Chimao, 19.30 Deportivo Brasil vs. Casil, 21.00 Maipú vs. Comunicaciones y 22.30 Fénix vs. Costa Porá.