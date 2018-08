Plan Costero: el proyecto no avanzó y se suman pedidos de revisión técnica

El proyecto de ordenanza que plantea modificar el Código de Planeamiento, para habilitar el ambicioso Plan de Desarrollo Costero sigue en la comisión de Legislación y hasta el momento no se dieron avances en su análisis. Desde la oposición aseguraron que insistirán con la necesidad de modificaciones y sumarán al debate lo aportado por distintos grupos de especialistas que piden más información técnica y que intervengan los órganos de control.

En el ámbito legislativo comunal se limitaron a dar ingreso a la iniciativa remitida por el Departamento Ejecutivo y girar la misma a una de las comisiones. Aunque no se registraron nuevas conversaciones formales al respecto, sí se conocieron posiciones de los sectores de la oposición que anticiparon la necesidad de introducir cambios al proyecto original.

“El Plan Costero puede beneficiar a todos los correntinos siempre que se tengan en cuenta todos los elementos que intervienen en el espacio que se quiere revalorizar y aquellos aspectos institucionales, tal que la Municipalidad no pierda el rol de agente planificador y su potestad para decidir sobre la ejecución de un Plan Maestro de Desarrollo”, expresó el concejal Ataliva Laprovitta (PJ), en un escrito con observaciones y propuesta que giró a sus pares para su consideración.

En los últimos días, se sumaron los planteos de distintos grupos de profesionales que se acercaron hasta al recinto y expresaron su inquietudes sobre el proyecto en cuestión. Plantearon la necesidad de contar con mayores detalles técnicos respecto al uso del suelo de los más de 350 mil metros cuadrados que se dispondrán tanto para negocios inmobiliarios como para espacios públicos.

También hacen hincapié en el hecho de que no se convocó a la comisión revisora del Código de Planeamiento y la comisión de Casco Histórico para que evalúen el proyecto y el impacto que podría tener, y que con base en ese análisis produzcan un dictamen técnico.

Piden detalles y especificaciones sobre el uso que se dará a los terrenos nacionales y provinciales que administrará la Municipalidad con el Plan Costero, como también el impacto ambiental que para la ciudad implicarán las construcciones de más de 100 metros que están permitidas en el proyecto. Otro de los planteos es la falta de espacios de participación popular en el análisis de la propuesta y el uso de espacios fiscales en el área central de la Capital.

Estas demandas se considerarían durante el tratamiento del proyecto por parte de de la comisión de Legislación y no se descarta llamar a los grupos interesados.