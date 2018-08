Racing derrotó a Vélez en el Cilindro y obtuvo su primera victoria del torneo

Racing festejó anoche por primera vez en la Superliga al vencer por 2-0 a Vélez en Avellaneda, en un partido cambiante en el que aprovechó sus momentos favorables para golpear a fondo.

En el inicio pareció que el conjunto de Eduardo Coudet pasaba por arriba al de Gabriel Heinze, y allí fue donde consiguió una ventaja vital: a los tres minutos, Gustavo Bou se jugó una patriada, habilitó a la derecha a Lisandro López y éste definió para el primero.

Con esa ventaja, el dominio académico continuó pero se fue desdibujando. Al Fortín le faltaban ideas para hacerlo tambalear, aunque de a poco logró emparejar. Igual, cerca del descanso, Alexander Domínguez debió aparecer frente a Licha.

El complemento arrancó con el Fortín controlando, aunque en los últimos metros el peligroso era el local. Joaquín Laso trabó a Ricardo Centurión en una seria contra, y los de Liniers tuvieron la más clara, se toparon con Gabriel Arias y Luis Abram no pudo empujar por poco.

Pero a los 37, el ingresado Guillermo Fernández quedó solo tras una mala salida defensiva visitante y no le dio chances a Domínguez para finiquitar el pleito.

Recién después, el Gringo Heinze metió a Rodrigo Salinas a la caza de mayor peso ofensivo, pero ya no hubo más tiempo para que Racing se perdiera oportunidades de golear.

Así, Racing cerró una semana convulsionada con una sonrisa y Vélez no pudo aprovechar el envión ganador del debut.