“Fue una bendición lo que pasó”, señaló la pareja que encontró a “Milagros” que también expresó su deseo de adoptarla

La pareja que justo el Día del Niño encontró en la puerta de su casa de Monte Caseros a una beba recién nacida abandonada en el lugar, y a la que posteriormente bautizaron “Milagros”, contó detalles de esa noche y el significado en sus vidas de este hecho que conmocionó a la localidad sureña y tuvo su correlato provincial.

Gustavo Tardino y María Cecilia, resaltaron la importancia de que la beba esté a salvo, contenida en el sanatorio al que la derivaron y también dijeron: “Damos gracias que terminó todo bien, fue una bendición lo que pasó”.

“En el instante fue un estado de shock impensable. Ahora lo vivimos con emoción y alegría, pero en ese momento fue muy raro, no es fácil explicarlo”, contó Gustavo, quien al ser consultado sobre si tienen intenciones de adoptarla admitió que sí, “por algo llegó hasta aquí, por algo debe ser. Yo no lo rechazaría para nada”. Acotó entonces que “si me dan la oportunidad podría iniciar los trámites”, aunque “hay toda una serie de cuestiones que desconozco”. Pero “si fuera por mí, iría al Registro y la anotaría a mi nombre, pero eso no pasa por mí. Ahora hay cuestiones judiciales de por medio”, indicó en una entrevista con el portal Austral Correntina.

Respecto del momento en que encontraron a “Milagros”, la pareja describió que la pequeña estaba sobre la alfombra de entrada a su vivienda y que sólo estaba cubierta por una manta y un sueter, que podría ser de la madre. Asimismo, indicaron que aún tenía el cordón umbilical: “Estaba recién nacida y con sangre, me impresionó muchísimo verla así”, afirmó Gustavo.

Cuando hallaron a la beba “instintivamente la llevamos al sanatorio por todos los cuidados que necesita un recién nacido. Yo tengo tres niños y se más o menos como es. Cuando vi eso, lo único que pensé es en llevarla al sanatorio”, remarcó.

“Según los doctores, nosotros la habremos encontrado media hora después que la dejaron, lo cual es mucho tiempo para un recién nacido. Y justo estaba cambiando el clima: serían los primeros vientos y gotas de lluvia que caían… después vino con más fuerza el viento y empezó a lloviznar. Por suerte llegamos a esa hora a casa y la encontramos, porque 20 minutos después empezó a hacer mucho frío: bajaron en poco tiempo como siete o nueve grados”, resaltó.