Además del planteo ante el STJ, Osnaghi dijo que seguirá pidiendo rendiciones al Concejo

El Concejo de Paso de la Patria declaró en falta al intendente Guillermo Osnaghi por considerar que no informó por escrito diferentes cuestiones referidas a la organización de la Fiesta del Dorado. Pero además resolvió analizar el caso en la sesión de mañana. Por su parte, el Jefe comunal sostuvo que nunca tuvo intenciones de no rendir explicaciones, indicó que él también insistirá con que el cuerpo deliberativo rinda cuentas, que seguirá denunciando irregularidades y señaló que ya planteó un “conflicto de poderes” en el STJ porque duplicaron el presupuesto legislativo.

Tal como informó este diario, el último viernes, el Concejo por unanimidad resolvió “declarar la actitud del intendente como falta grave y mal desempeño de sus funciones”. Al mismo tiempo, ya fijaron que en la sesión de mañana tratarán lo que consideran “irregularidades y faltas cometidas por el Ejecutivo con motivo de la organización de la Fiesta Nacional del Dorado de 2018”.

Sobre esta decisión, en aquella oportunidad, la viceintendenta y presidenta nata del recinto, Alba Vasque ya objetó el “momento” elegido por los ediles para tomar esa medida contra el Ejecutivo municipal. Argumentó que “justo cuando estamos todos a full trabajando para que Paso vuelva a brillar con su Fiesta, insisten con los pedidos y pese a que él (Osnaghi) va, o casi todos faltan o no lo dejan hablar ni presentar los papeles, que fue lo que sucedió el viernes”.

Presentaciones

“Hace ocho meses que iniciamos la gestión. Nos hicimos cargo de una serie de deudas que heredamos de la gestión anterior como los pagos de sueldos adeudados, cinco millones de un leasing, el parque automotor con cuantiosas carencias, proveedores en lista de espera y hasta reclamos desde Nación por rendiciones de fondos que enviaron a la gestión anterior y no fueron acreditados correctamente. Y resulta que ellos piden información sobre la organización de la Fiesta, que ni había comenzado; me voy a tratar de responder sus preguntas y llevarles documentos pero no me dejan explicarles nada, por el contrario, directamente dictan una resolución en mi contra”, manifestó Osnaghi en diálogo con El Litoral.

Tras lo cual aseveró que se defenderá con todas las herramientas legales disponibles. Al mismo tiempo aclaró que “también voy a seguir insistiéndole a ellos para que rindan cuentas”.

Con respecto a esto indicó que no aprobaron los balances del 2015, 2016 y 2017 de la anterior administración municipal. En este punto hizo hincapié: “Inclusive como esa documentación el anterior intendente no la dejó en la Municipalidad, les pedí que me manden unas copias y resulta que todavía no lo hacen, ya se los pedí por nota al menos un par de veces. Tampoco me envían las rendiciones correspondientes a los gastos del Concejo”.

Justicia

Seguidamente Osnaghi recordó que ya presentó varias denuncias por presuntas irregularidades, entre las cuales, algunas involucran al concejal Jorge Sicardi.

Pero además, el mes pasado, el Ejecutivo planteó un “conflicto de poderes” ante el STJ porque “el Concejo elevó su presupuesto de un 4 a un 8%”, afirmó el Intendente en diálogo con este diario.