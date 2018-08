El presidente de la Sociedad Rural destacó que existe voluntad para reducir la presión fiscal

“Yo creo que la presión fiscal es un tema que nos preocupa a todos los sectores, no solamente al sector ganadero, agrícola o de la producción de campos. El Gobierno nacional y el provincial esto ya lo sabe y el tema es que estamos pasando una situación complicada desde el punto de vista económico y, seguramente, un ajuste de una reducción de impuestos en este momento les debe ser difícil, pero sí está en la agenda de los gobiernos en algún momento empezar a desarrollar esto”, expresó ayer el presidente de la Sociedad Rural de Corrientes, Marcelo Aguilar, tras realizar un balance sobre la 83ª Exposición Rural de Corrientes, la cual contó el domingo con la presencia del gobernador Gustavo Valdés y el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere.

“Hay voluntad. En el almuerzo cuando estuvimos conversando dijo que hay voluntad pero los gastos son muy altos y verán cómo solucionan esto”, manifestó a Radio Sudamericana.

Respecto de la eliminación del Fondo Sojero, el titular de la entidad indicó: “Estos ajustes que se deben hacer o que se hacen desde la Nación hacia las ciudades o las provincias, y que también toca a las intendencias es una necesidad del Gobierno nacional de encauzar el sistema económico, pero repercute en todo. Los gastos van a tener que ser ajustados de acuerdo a los ingresos y por lo tanto es una medida no feliz, nos va a afectar a todos pero la idea es que la política entienda que el derroche de plata es malo y hay que priorizar los gastos, tratando e que afecte lo menos posible priorizando los gastos”.

“Seguramente va a incidir, pero la necesidad del Gobierno nacional, aparentemente, hizo que tomen esta medida. El Gobernador nos comentó que estaba preocupado y que iba a ver cómo iba repercutiendo y como siempre, él estaba dispuesto a colaborar con las localidades que más necesiten”, indicó.

Por otra parte, respecto de la producción en el sector, Aguilar indicó que la invernada tiene un retraso de precios que lleva más de 12 meses, ya que “prácticamente hace un año y medio que no sube”, lo cual contrastó con una inflación de 35 por ciento anual.

“En todo el país la invernada no subió pero Corrientes es productora de terneros y quizás por eso nos afecta más. Esto es una cuestión de mercados, creo que de acá a un mes o un mes y medio el precio del ternero va a aumentar”, indicó.