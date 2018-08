Fieles al Dazzler 

El hotel Dazzler by Wyndham Asunción forma parte de Wyndham Hotels & Resorts, la empresa hotelera más grande del mundo con más de 9.000 hoteles y 20 marcas, y que cuenta con uno de los programas de lealtad más destacado a nivel global. Se trata de Wyndham Rewards, un sistema de beneficios, que fue premiado como el programa de recompensas hoteleras número uno por US News & World Report por ser muy generoso con sus miembros.

Wyndham Rewards ofrece la posibilidad de canjear los puntos a una tarifa plana, y con la posibilidad de elegir entre 8000 hoteles en el mundo. Además de noches gratis, se puede acceder a otros beneficios como Early Check In y Late Check Out.

¿Cómo acceder? Al ingresar al hotel, luego del arribo se realiza el registro y luego de la estadía se cargarán los puntos, no es necesario hacerlo antes. Cada dólar gastado en la estadía permite ganar 10 puntos o 1.000 puntos por estadía, ganando como mínimo 1.000 puntos. Una vez que se acumulen puntos, el sistema de fidelización permite sumar más noches de alojamiento sin costo o bien otros beneficios.

Más info en www.wyndhamhotels.com